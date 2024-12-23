https://ria.ru/20241223/avtobus-1990754621.html
Участник ДТП с автобусом на юге Москвы раскрыл обстоятельства аварии
Участник ДТП с автобусом на юге Москвы раскрыл обстоятельства аварии - РИА Новости, 23.12.2024
Участник ДТП с автобусом на юге Москвы раскрыл обстоятельства аварии
Водитель автобуса, по предварительным данным, не пропустил автомобиль МЧС со включенным спецсигналом на перекрестке в Москве, в результате чего произошло... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T00:52:00+03:00
2024-12-23T00:52:00+03:00
2024-12-23T01:14:00+03:00
происшествия
авто
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Водитель автобуса, по предварительным данным, не пропустил автомобиль МЧС со включенным спецсигналом на перекрестке в Москве, в результате чего произошло массовое ДТП с 15 пострадавшими, рассказал РИА Новости один из участников аварии. Ранее столичная Госавтоинспекция сообщала, что КАМАЗ столкнулся с автобусом и тремя легковыми автомобилями на перекрестке на юго-востоке Москвы. В результате аварии пострадали 15 человек. "Мы стояли на красном светофоре. Ехал автомобиль МЧС по улице Голованова, а автобус - по Новочеркасскому бульвару. Он (автомобиль МЧС - ред.) с мигалкой ехал. И автобус его не пропустил", - сказал водитель Анвар. Он также добавил, что экстренные службы приехали к месту ДТП оперативно. Собеседник агентства отметил, что он сам в ДТП не пострадал. На ходу ли его автомобиль, пока неизвестно.
https://ria.ru/20241222/moskva-1990744891.html
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происшествия, авто, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Участник ДТП с автобусом на юге Москвы раскрыл обстоятельства аварии
Водитель автобуса, скорее всего, не пропустил машину МЧС при ДТП на юге Москве