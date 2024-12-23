https://ria.ru/20241223/asfalt-1990822685.html
Свыше 29 км асфальта уложили на дорогах сел округа и района Вологодчины
Свыше 29 км асфальта уложили на дорогах сел округа и района Вологодчины - РИА Новости, 23.12.2024
Свыше 29 км асфальта уложили на дорогах сел округа и района Вологодчины
С начала текущего года на 26 сельских дорогах Вологодского округа и Череповецкого района Вологодской области уложили 29 километров асфальта, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T13:29:00+03:00
2024-12-23T13:29:00+03:00
2024-12-23T13:29:00+03:00
вологодская область
вологодская область
череповецкий район
вологда
георгий филимонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971107279_0:22:3100:1766_1920x0_80_0_0_e23c38226a6991ed30c4dbc5fe236a00.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. С начала текущего года на 26 сельских дорогах Вологодского округа и Череповецкого района Вологодской области уложили 29 километров асфальта, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. "В 2024 году улучшили качество дорожного покрытия на 26 сельских дорогах Вологодского округа и Череповецкого района. Общая протяженность составила свыше 29 километров, хотя первоначально было запланировано всего 27. Дополнительно уложили специальное покрытие на основе органоминеральной смеси еще на четырех объектах", – сказал Филимонов, его слова приводятся на официальном портале правительства Вологодской области. Отмечается, что в рамках проекта "Умные остановки" ожидание общественного транспорта становится более комфортным. В Вологде осуществлена поставка 200 остановочных павильонов, 46 из них уже установлены. 194 остановки из 200 поставленных установили в Череповце. По данным пресс-службы, также реализуется проект главы региона под названием "Новые междугородные маршруты". С 1 мая были запущены шесть маршрутов в отдаленные районные центры, которые связали их с Вологдой и Череповцом. Так, перевозки в режиме "одного дня" осуществляются в Чагоду, Бабаево, Великий Устюг, Тарногу, Вытегру и Кичменгский Городок. Популярностью пользуется и "Дачная электричка". Пригородный поезд Вологда-Бабаево-Вологда дополнительно курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям с 5 апреля. Все проекты в сфере транспорта и дорожного хозяйства, включенные в программу губернатора Вологодской области Георгия Филимонова "Стратегия 2.0", будут продолжены в следующем году.
https://ria.ru/20241221/zhestyannikov-1990488323.html
https://ria.ru/20241219/vologodchina-1990151353.html
вологодская область
череповецкий район
вологда
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971107279_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_d3189dd2a36759b3f7c6a96f5eb0bfae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, череповецкий район, вологда, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Череповецкий район, Вологда, Георгий Филимонов
Свыше 29 км асфальта уложили на дорогах сел округа и района Вологодчины
Новый асфальт уложили на 26 сельских дорогах Вологодской области в 2024 году