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Свыше 29 км асфальта уложили на дорогах сел округа и района Вологодчины - РИА Новости, 23.12.2024
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Вологодская область
 
13:29 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/asfalt-1990822685.html
Свыше 29 км асфальта уложили на дорогах сел округа и района Вологодчины
Свыше 29 км асфальта уложили на дорогах сел округа и района Вологодчины - РИА Новости, 23.12.2024
Свыше 29 км асфальта уложили на дорогах сел округа и района Вологодчины
С начала текущего года на 26 сельских дорогах Вологодского округа и Череповецкого района Вологодской области уложили 29 километров асфальта, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T13:29:00+03:00
2024-12-23T13:29:00+03:00
вологодская область
вологодская область
череповецкий район
вологда
георгий филимонов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. С начала текущего года на 26 сельских дорогах Вологодского округа и Череповецкого района Вологодской области уложили 29 километров асфальта, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. "В 2024 году улучшили качество дорожного покрытия на 26 сельских дорогах Вологодского округа и Череповецкого района. Общая протяженность составила свыше 29 километров, хотя первоначально было запланировано всего 27. Дополнительно уложили специальное покрытие на основе органоминеральной смеси еще на четырех объектах", – сказал Филимонов, его слова приводятся на официальном портале правительства Вологодской области. Отмечается, что в рамках проекта "Умные остановки" ожидание общественного транспорта становится более комфортным. В Вологде осуществлена поставка 200 остановочных павильонов, 46 из них уже установлены. 194 остановки из 200 поставленных установили в Череповце. По данным пресс-службы, также реализуется проект главы региона под названием "Новые междугородные маршруты". С 1 мая были запущены шесть маршрутов в отдаленные районные центры, которые связали их с Вологдой и Череповцом. Так, перевозки в режиме "одного дня" осуществляются в Чагоду, Бабаево, Великий Устюг, Тарногу, Вытегру и Кичменгский Городок. Популярностью пользуется и "Дачная электричка". Пригородный поезд Вологда-Бабаево-Вологда дополнительно курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям с 5 апреля. Все проекты в сфере транспорта и дорожного хозяйства, включенные в программу губернатора Вологодской области Георгия Филимонова "Стратегия 2.0", будут продолжены в следующем году.
https://ria.ru/20241221/zhestyannikov-1990488323.html
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вологодская область, череповецкий район, вологда, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Череповецкий район, Вологда, Георгий Филимонов
Свыше 29 км асфальта уложили на дорогах сел округа и района Вологодчины

Новый асфальт уложили на 26 сельских дорогах Вологодской области в 2024 году

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Вологодской области Георгий Филимонов
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. С начала текущего года на 26 сельских дорогах Вологодского округа и Череповецкого района Вологодской области уложили 29 километров асфальта, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
"В 2024 году улучшили качество дорожного покрытия на 26 сельских дорогах Вологодского округа и Череповецкого района. Общая протяженность составила свыше 29 километров, хотя первоначально было запланировано всего 27. Дополнительно уложили специальное покрытие на основе органоминеральной смеси еще на четырех объектах", – сказал Филимонов, его слова приводятся на официальном портале правительства Вологодской области.
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21 декабря, 17:05
Отмечается, что в рамках проекта "Умные остановки" ожидание общественного транспорта становится более комфортным. В Вологде осуществлена поставка 200 остановочных павильонов, 46 из них уже установлены. 194 остановки из 200 поставленных установили в Череповце.
По данным пресс-службы, также реализуется проект главы региона под названием "Новые междугородные маршруты". С 1 мая были запущены шесть маршрутов в отдаленные районные центры, которые связали их с Вологдой и Череповцом. Так, перевозки в режиме "одного дня" осуществляются в Чагоду, Бабаево, Великий Устюг, Тарногу, Вытегру и Кичменгский Городок.
Популярностью пользуется и "Дачная электричка". Пригородный поезд Вологда-Бабаево-Вологда дополнительно курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям с 5 апреля.
Все проекты в сфере транспорта и дорожного хозяйства, включенные в программу губернатора Вологодской области Георгия Филимонова "Стратегия 2.0", будут продолжены в следующем году.
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Вологодская областьВологодская областьЧереповецкий районВологдаГеоргий Филимонов
 
 
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