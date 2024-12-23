https://ria.ru/20241223/asfalt-1990822685.html

Свыше 29 км асфальта уложили на дорогах сел округа и района Вологодчины

Свыше 29 км асфальта уложили на дорогах сел округа и района Вологодчины - РИА Новости, 23.12.2024

Свыше 29 км асфальта уложили на дорогах сел округа и района Вологодчины

С начала текущего года на 26 сельских дорогах Вологодского округа и Череповецкого района Вологодской области уложили 29 километров асфальта, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T13:29:00+03:00

2024-12-23T13:29:00+03:00

2024-12-23T13:29:00+03:00

вологодская область

вологодская область

череповецкий район

вологда

георгий филимонов

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. С начала текущего года на 26 сельских дорогах Вологодского округа и Череповецкого района Вологодской области уложили 29 километров асфальта, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. "В 2024 году улучшили качество дорожного покрытия на 26 сельских дорогах Вологодского округа и Череповецкого района. Общая протяженность составила свыше 29 километров, хотя первоначально было запланировано всего 27. Дополнительно уложили специальное покрытие на основе органоминеральной смеси еще на четырех объектах", – сказал Филимонов, его слова приводятся на официальном портале правительства Вологодской области. Отмечается, что в рамках проекта "Умные остановки" ожидание общественного транспорта становится более комфортным. В Вологде осуществлена поставка 200 остановочных павильонов, 46 из них уже установлены. 194 остановки из 200 поставленных установили в Череповце. По данным пресс-службы, также реализуется проект главы региона под названием "Новые междугородные маршруты". С 1 мая были запущены шесть маршрутов в отдаленные районные центры, которые связали их с Вологдой и Череповцом. Так, перевозки в режиме "одного дня" осуществляются в Чагоду, Бабаево, Великий Устюг, Тарногу, Вытегру и Кичменгский Городок. Популярностью пользуется и "Дачная электричка". Пригородный поезд Вологда-Бабаево-Вологда дополнительно курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям с 5 апреля. Все проекты в сфере транспорта и дорожного хозяйства, включенные в программу губернатора Вологодской области Георгия Филимонова "Стратегия 2.0", будут продолжены в следующем году.

https://ria.ru/20241221/zhestyannikov-1990488323.html

https://ria.ru/20241219/vologodchina-1990151353.html

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вологодская область, череповецкий район, вологда, георгий филимонов