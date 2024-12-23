Рейтинг@Mail.ru
Умер актер Арт Эванс, сыгравший в "Крепком орешке 2" - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:08 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/art-1990798239.html
Умер актер Арт Эванс, сыгравший в "Крепком орешке 2"
Умер актер Арт Эванс, сыгравший в "Крепком орешке 2" - РИА Новости, 23.12.2024
Умер актер Арт Эванс, сыгравший в "Крепком орешке 2"
Американский актер Арт Эванс, известный по ролям в фильмах "История солдата" и "Крепкий орешек 2", скончался в возрасте 82 лет от осложнений, вызванных... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:08:00+03:00
2024-12-23T12:08:00+03:00
культура
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990797963_0:0:1006:566_1920x0_80_0_0_4aa19f0e1b23cb3b2c0409c229ae01e4.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Американский актер Арт Эванс, известный по ролям в фильмах "История солдата" и "Крепкий орешек 2", скончался в возрасте 82 лет от осложнений, вызванных диабетом, сообщает газета USA Today со ссылкой на агентов актера. "Умер актер Арт Эванс... Ему было 82 года... Причиной смерти актера стали осложнения диабета, с которыми Эванс боролся на протяжении нескольких лет", - говорится в публикации. Как отмечается, агенты Эванса направили газете электронное письмо, в котором подтвердили, что актер скончался в субботу.
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990797963_23:0:948:694_1920x0_80_0_0_11f259d5d16458c85cb58866c3b07890.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша
Культура, США
Умер актер Арт Эванс, сыгравший в "Крепком орешке 2"

Актер Арт Эванс, сыгравший в "Крепком орешке 2", умер в 82 года

© 20th Century Fox Film Corporation (1990)Американский актер Арт Эванс
Американский актер Арт Эванс - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© 20th Century Fox Film Corporation (1990)
Американский актер Арт Эванс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Американский актер Арт Эванс, известный по ролям в фильмах "История солдата" и "Крепкий орешек 2", скончался в возрасте 82 лет от осложнений, вызванных диабетом, сообщает газета USA Today со ссылкой на агентов актера.
«
"Умер актер Арт Эванс... Ему было 82 года... Причиной смерти актера стали осложнения диабета, с которыми Эванс боролся на протяжении нескольких лет", - говорится в публикации.
Как отмечается, агенты Эванса направили газете электронное письмо, в котором подтвердили, что актер скончался в субботу.
 
КультураСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала