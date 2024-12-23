https://ria.ru/20241223/art-1990798239.html
Умер актер Арт Эванс, сыгравший в "Крепком орешке 2"
Умер актер Арт Эванс, сыгравший в "Крепком орешке 2" - РИА Новости, 23.12.2024
Умер актер Арт Эванс, сыгравший в "Крепком орешке 2"
Американский актер Арт Эванс, известный по ролям в фильмах "История солдата" и "Крепкий орешек 2", скончался в возрасте 82 лет от осложнений, вызванных... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:08:00+03:00
2024-12-23T12:08:00+03:00
2024-12-23T12:08:00+03:00
культура
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990797963_0:0:1006:566_1920x0_80_0_0_4aa19f0e1b23cb3b2c0409c229ae01e4.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Американский актер Арт Эванс, известный по ролям в фильмах "История солдата" и "Крепкий орешек 2", скончался в возрасте 82 лет от осложнений, вызванных диабетом, сообщает газета USA Today со ссылкой на агентов актера. "Умер актер Арт Эванс... Ему было 82 года... Причиной смерти актера стали осложнения диабета, с которыми Эванс боролся на протяжении нескольких лет", - говорится в публикации. Как отмечается, агенты Эванса направили газете электронное письмо, в котором подтвердили, что актер скончался в субботу.
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990797963_23:0:948:694_1920x0_80_0_0_11f259d5d16458c85cb58866c3b07890.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша
Умер актер Арт Эванс, сыгравший в "Крепком орешке 2"
Актер Арт Эванс, сыгравший в "Крепком орешке 2", умер в 82 года