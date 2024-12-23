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В Архангельске задержали пьяного мужчину, пытавшегося проникнуть в школу - РИА Новости, 23.12.2024
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15:30 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/arhangelsk-1990841532.html
В Архангельске задержали пьяного мужчину, пытавшегося проникнуть в школу
В Архангельске задержали пьяного мужчину, пытавшегося проникнуть в школу - РИА Новости, 23.12.2024
В Архангельске задержали пьяного мужчину, пытавшегося проникнуть в школу
Нетрезвого мужчину, который пытался проникнуть на территорию школы №35 в Архангельске, чтобы встретиться с бывшей учительницей, задержал охранник и забрал наряд РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T15:30:00+03:00
2024-12-23T15:30:00+03:00
происшествия
архангельск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МУРМАНСК, 23 дек – РИА Новости. Нетрезвого мужчину, который пытался проникнуть на территорию школы №35 в Архангельске, чтобы встретиться с бывшей учительницей, задержал охранник и забрал наряд Росгвардии, сообщили РИА Новости в учебном заведении. "Никакого ЧП, бывший выпускник пришел с бутылкой, пытался пройти на территорию школы, его задержал охранник, вызвали наряд", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, ножа, как писали местные СМИ, при себе у мужчины не было. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, мужчина пришел к бывшей учительнице, в кармане у него была бутылка спиртного. Когда бывший выпускник полез в карман за горячительным, охранник школы заподозрил, что у мужчины при себе может быть нож, и действовал по обстановке. Дебошира забрал наряд Росгвардии, никто не пострадал.
https://ria.ru/20240919/chelyabinsk-1973697694.html
архангельск
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происшествия, архангельск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Архангельск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Архангельске задержали пьяного мужчину, пытавшегося проникнуть в школу

В Архангельске задержали мужчину, пытавшегося проникнуть к бывшей учительнице

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МУРМАНСК, 23 дек – РИА Новости. Нетрезвого мужчину, который пытался проникнуть на территорию школы №35 в Архангельске, чтобы встретиться с бывшей учительницей, задержал охранник и забрал наряд Росгвардии, сообщили РИА Новости в учебном заведении.
"Никакого ЧП, бывший выпускник пришел с бутылкой, пытался пройти на территорию школы, его задержал охранник, вызвали наряд", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, ножа, как писали местные СМИ, при себе у мужчины не было.
Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, мужчина пришел к бывшей учительнице, в кармане у него была бутылка спиртного. Когда бывший выпускник полез в карман за горячительным, охранник школы заподозрил, что у мужчины при себе может быть нож, и действовал по обстановке. Дебошира забрал наряд Росгвардии, никто не пострадал.
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ПроисшествияАрхангельскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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