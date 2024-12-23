https://ria.ru/20241223/arhangelsk-1990841532.html

В Архангельске задержали пьяного мужчину, пытавшегося проникнуть в школу

В Архангельске задержали пьяного мужчину, пытавшегося проникнуть в школу - РИА Новости, 23.12.2024

В Архангельске задержали пьяного мужчину, пытавшегося проникнуть в школу

Нетрезвого мужчину, который пытался проникнуть на территорию школы №35 в Архангельске, чтобы встретиться с бывшей учительницей, задержал охранник и забрал наряд РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T15:30:00+03:00

2024-12-23T15:30:00+03:00

2024-12-23T15:30:00+03:00

происшествия

архангельск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg

МУРМАНСК, 23 дек – РИА Новости. Нетрезвого мужчину, который пытался проникнуть на территорию школы №35 в Архангельске, чтобы встретиться с бывшей учительницей, задержал охранник и забрал наряд Росгвардии, сообщили РИА Новости в учебном заведении. "Никакого ЧП, бывший выпускник пришел с бутылкой, пытался пройти на территорию школы, его задержал охранник, вызвали наряд", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, ножа, как писали местные СМИ, при себе у мужчины не было. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, мужчина пришел к бывшей учительнице, в кармане у него была бутылка спиртного. Когда бывший выпускник полез в карман за горячительным, охранник школы заподозрил, что у мужчины при себе может быть нож, и действовал по обстановке. Дебошира забрал наряд Росгвардии, никто не пострадал.

https://ria.ru/20240919/chelyabinsk-1973697694.html

архангельск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, архангельск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)