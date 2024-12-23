https://ria.ru/20241223/aktivy-1990900560.html

Минэкономики Швейцарии рассказало о замороженных российских активах

Минэкономики Швейцарии рассказало о замороженных российских активах - РИА Новости, 23.12.2024

Минэкономики Швейцарии рассказало о замороженных российских активах

Около 1,45 миллиарда долларов из 7,9 миллиарда долларов частных активов, замороженных в Швейцарии в рамках санкций против России, были заморожены без слушания... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T20:18:00+03:00

2024-12-23T20:18:00+03:00

2024-12-23T20:38:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 23 дек – РИА Новости. Около 1,45 миллиарда долларов из 7,9 миллиарда долларов частных активов, замороженных в Швейцарии в рамках санкций против России, были заморожены без слушания их владельцев, заявила РИА Новости глава отдела коммуникации Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии Антье Берчи.В понедельник Швейцария присоединилась к расширенному списку санкций ЕС в рамках 15-го пакета против России и Белоруссии. На прошлой неделе парламент Швейцарии смягчил запрет на оказание услуг юридической консультации находящимся под европейскими санкциями российским юридическим лицам и компаниям."Из этой суммы (7,9 миллиарда долларов – ред.), 1,3 миллиарда швейцарских франков (около 1,45 миллиарда долларов – ред.) в настоящее время заморожены на суперпровизорной основе (юридический термин, используемый в Швейцарии для обозначения решения, принятого без участия и заслушивания стороны-ответчика - ред.)", - сказала она.Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 7,9 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,23 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20241220/aktivy-1990320034.html

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санкции в отношении россии, швейцария, россия, владимир путин, евросоюз, нато, центральный банк рф (цб рф), в мире, берн (город)