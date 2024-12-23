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СК возбудил дело после взрыва на территории бывшего завода в Абакане - РИА Новости, 23.12.2024
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14:29 23.12.2024 (обновлено: 15:25 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/abakan-1990832616.html
СК возбудил дело после взрыва на территории бывшего завода в Абакане
СК возбудил дело после взрыва на территории бывшего завода в Абакане - РИА Новости, 23.12.2024
СК возбудил дело после взрыва на территории бывшего завода в Абакане
По факту взрыва на территории бывшего завода в Абакане возбудили уголовное дело, сообщило ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T14:29:00+03:00
2024-12-23T15:25:00+03:00
происшествия
абакан
россия
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КРАСНОЯРСК, 23 дек — РИА Новости. По факту взрыва на территории бывшего завода в Абакане возбудили уголовное дело, сообщило ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии."Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух и травмирования нескольких мужчин в возрасте от 28 лет до 51 года", — говорится в пресс-релизе.Речь идет о статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По ней может грозить до семи лет лишения свободы.По предварительным данным, сотрудники ООО "Корпорация Лесмаш" занимались сварочными работами в арендованном цеху на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода. При опрессовке резервуара для воды прогремел взрыв. Два человека погибли, четверо пострадали. Раненых в тяжелом состоянии доставили в больницу.
https://ria.ru/20241223/abakan-1990820697.html
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происшествия, абакан, россия, красноярский край
Происшествия, Абакан, Россия, Красноярский край
СК возбудил дело после взрыва на территории бывшего завода в Абакане

После взрыва на заводе в Абакане СК завел дело о нарушении правил безопасности

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramМесто взрыва в арендованном цехе на территории ОАО "Абаканский опытно-механический завод"
Место взрыва в арендованном цехе на территории ОАО Абаканский опытно-механический завод - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Место взрыва в арендованном цехе на территории ОАО "Абаканский опытно-механический завод"
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КРАСНОЯРСК, 23 дек — РИА Новости. По факту взрыва на территории бывшего завода в Абакане возбудили уголовное дело, сообщило ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
"Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух и травмирования нескольких мужчин в возрасте от 28 лет до 51 года", — говорится в пресс-релизе.
Речь идет о статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По ней может грозить до семи лет лишения свободы.
По предварительным данным, сотрудники ООО "Корпорация Лесмаш" занимались сварочными работами в арендованном цеху на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода. При опрессовке резервуара для воды прогремел взрыв. Два человека погибли, четверо пострадали. Раненых в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Власти назвали причину взрыва на бывшем заводе в Абакане
13:20
 
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