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СК возбудил дело после взрыва на территории бывшего завода в Абакане
СК возбудил дело после взрыва на территории бывшего завода в Абакане - РИА Новости, 23.12.2024
СК возбудил дело после взрыва на территории бывшего завода в Абакане
По факту взрыва на территории бывшего завода в Абакане возбудили уголовное дело, сообщило ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T14:29:00+03:00
2024-12-23T14:29:00+03:00
2024-12-23T15:25:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 23 дек — РИА Новости. По факту взрыва на территории бывшего завода в Абакане возбудили уголовное дело, сообщило ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии."Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух и травмирования нескольких мужчин в возрасте от 28 лет до 51 года", — говорится в пресс-релизе.Речь идет о статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По ней может грозить до семи лет лишения свободы.По предварительным данным, сотрудники ООО "Корпорация Лесмаш" занимались сварочными работами в арендованном цеху на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода. При опрессовке резервуара для воды прогремел взрыв. Два человека погибли, четверо пострадали. Раненых в тяжелом состоянии доставили в больницу.
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происшествия, абакан, россия, красноярский край
Происшествия, Абакан, Россия, Красноярский край
СК возбудил дело после взрыва на территории бывшего завода в Абакане
После взрыва на заводе в Абакане СК завел дело о нарушении правил безопасности