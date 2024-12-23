https://ria.ru/20241223/abakan-1990832616.html

СК возбудил дело после взрыва на территории бывшего завода в Абакане

СК возбудил дело после взрыва на территории бывшего завода в Абакане - РИА Новости, 23.12.2024

СК возбудил дело после взрыва на территории бывшего завода в Абакане

По факту взрыва на территории бывшего завода в Абакане возбудили уголовное дело, сообщило ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T14:29:00+03:00

2024-12-23T14:29:00+03:00

2024-12-23T15:25:00+03:00

происшествия

абакан

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КРАСНОЯРСК, 23 дек — РИА Новости. По факту взрыва на территории бывшего завода в Абакане возбудили уголовное дело, сообщило ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии."Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух и травмирования нескольких мужчин в возрасте от 28 лет до 51 года", — говорится в пресс-релизе.Речь идет о статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По ней может грозить до семи лет лишения свободы.По предварительным данным, сотрудники ООО "Корпорация Лесмаш" занимались сварочными работами в арендованном цеху на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода. При опрессовке резервуара для воды прогремел взрыв. Два человека погибли, четверо пострадали. Раненых в тяжелом состоянии доставили в больницу.

https://ria.ru/20241223/abakan-1990820697.html

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происшествия, абакан, россия, красноярский край