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Власти назвали причину взрыва на бывшем заводе в Абакане - РИА Новости, 23.12.2024
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13:20 23.12.2024 (обновлено: 14:14 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/abakan-1990820697.html
Власти назвали причину взрыва на бывшем заводе в Абакане
Власти назвали причину взрыва на бывшем заводе в Абакане - РИА Новости, 23.12.2024
Власти назвали причину взрыва на бывшем заводе в Абакане
Причиной ЧП на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода в Хакасии стал взрыв емкости при опрессовке, четверо пострадавших находятся в тяжелом... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T13:20:00+03:00
2024-12-23T14:14:00+03:00
происшествия
абакан
валентин коновалов
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КРАСНОЯРСК, 23 дек – РИА Новости. Причиной ЧП на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода в Хакасии стал взрыв емкости при опрессовке, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил замглавы Хакасии Юрий Курлаев в своем Telegram-канале.Ранее глава республики Валентин Коновалов сообщал, что в понедельник произошел взрыв на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода, погибли и пострадали несколько человек. Вероятная причина – нарушение техники безопасности. В пресс-службе правительства Хакасии уточнили РИА Новости, что погибли два человека, еще четверо пострадали."Произошёл взрыв емкости при опрессовке. Погибло два человека, четыре человека ранены, находятся в больнице в тяжелом состоянии. Сейчас идет следственное действие, выясняют чей данный цех… ситуация находится под контролем. Пожара нет, каких-то последствий, чрезвычайной ситуации тоже нет", - сказал Курлаев.
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происшествия, абакан, валентин коновалов
Происшествия, Абакан, Валентин Коновалов
Власти назвали причину взрыва на бывшем заводе в Абакане

Причиной ЧП на бывшем заводе в Хакасии стал взрыв емкости при опрессовке

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 23 дек – РИА Новости. Причиной ЧП на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода в Хакасии стал взрыв емкости при опрессовке, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил замглавы Хакасии Юрий Курлаев в своем Telegram-канале.
Ранее глава республики Валентин Коновалов сообщал, что в понедельник произошел взрыв на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода, погибли и пострадали несколько человек. Вероятная причина – нарушение техники безопасности. В пресс-службе правительства Хакасии уточнили РИА Новости, что погибли два человека, еще четверо пострадали.
"Произошёл взрыв емкости при опрессовке. Погибло два человека, четыре человека ранены, находятся в больнице в тяжелом состоянии. Сейчас идет следственное действие, выясняют чей данный цех… ситуация находится под контролем. Пожара нет, каких-то последствий, чрезвычайной ситуации тоже нет", - сказал Курлаев.
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