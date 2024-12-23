https://ria.ru/20241223/abakan-1990820697.html

Власти назвали причину взрыва на бывшем заводе в Абакане

Власти назвали причину взрыва на бывшем заводе в Абакане - РИА Новости, 23.12.2024

Власти назвали причину взрыва на бывшем заводе в Абакане

Причиной ЧП на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода в Хакасии стал взрыв емкости при опрессовке, четверо пострадавших находятся в тяжелом... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T13:20:00+03:00

2024-12-23T13:20:00+03:00

2024-12-23T14:14:00+03:00

происшествия

абакан

валентин коновалов

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КРАСНОЯРСК, 23 дек – РИА Новости. Причиной ЧП на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода в Хакасии стал взрыв емкости при опрессовке, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил замглавы Хакасии Юрий Курлаев в своем Telegram-канале.Ранее глава республики Валентин Коновалов сообщал, что в понедельник произошел взрыв на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода, погибли и пострадали несколько человек. Вероятная причина – нарушение техники безопасности. В пресс-службе правительства Хакасии уточнили РИА Новости, что погибли два человека, еще четверо пострадали."Произошёл взрыв емкости при опрессовке. Погибло два человека, четыре человека ранены, находятся в больнице в тяжелом состоянии. Сейчас идет следственное действие, выясняют чей данный цех… ситуация находится под контролем. Пожара нет, каких-то последствий, чрезвычайной ситуации тоже нет", - сказал Курлаев.

https://ria.ru/20241222/kazan-1990661611.html

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происшествия, абакан, валентин коновалов