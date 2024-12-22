https://ria.ru/20241222/zurabishvili-1990706243.html
Премьер Грузии пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью
Премьер Грузии пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью - РИА Новости, 22.12.2024
Премьер Грузии пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что президента Саломе Зурабишвили привлекут к уголовной ответственности, если она назначит новые... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T15:15:00+03:00
2024-12-22T15:15:00+03:00
2024-12-22T17:03:00+03:00
в мире
грузия
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
михаил кавелашвили
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ТБИЛИСИ, 22 дек — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что президента Саломе Зурабишвили привлекут к уголовной ответственности, если она назначит новые парламентские выборы или не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря."Зурабишвили вчера собрала оппозиционный спектр и НПО с тем намерением, что она должна была назначить парламентские выборы, но кто-то умный посоветовал ей не делать этого. <...> Я уверен, что у нее хватит разума для того, чтобы не нарушать нормы Уголовного кодекса. <…> Если представить, что она закрепилась в резиденции президента, то в этом случае это тоже преступление, предусмотренное Уголовным кодексом. Повторюсь, что, может, никто не захочет отправлять в тюрьму 72-летнюю женщину, но таким действием она обречет всех людей, которые будут находиться с ней при таком раскладе в президентской резиденции", — отметил он.По словам премьера, парламентские выборы в Грузии могут назначить в следующих случаях: Отмечается, что Зурабишвили, в свою очередь, планирует провести чрезвычайный брифинг в воскресенье вечером. "Посмотрим, где она продолжит жить, за решеткой или на свободе", — добавил Кобахидзе.В республике больше месяца продолжаются массовые протесты, которые начались после выборов в парламент, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и побуждали сторонников выходить на митинги.Президентские выборыВ Грузии 14 декабря прошли президентские выборы. Оппозиция не участвовала в заседании в здании парламента, на котором выбрали президента. Одновременно на улице состоялась очередная акция противников властей страны.Впервые в истории республики президента избирали не путем прямого голосования, а коллегией из 300 человек. Единственным претендентом на пост был бывший футболист, ныне депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". Четыре оппозиционные партии, попавшие в парламент по итогам выборов, отказались работать в законодательном органе, назвав прошедшие выборы сфальсифицированными.Зурабишвили, ранее не признавшая итоги выборов в парламент, заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов. Также Зурабишвили объявила себя единственным законным представителем власти в стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе, Михаил Кавелашвили
Премьер Грузии пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью
Премьер Грузии пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью в двух случаях
ТБИЛИСИ, 22 дек — РИА Новости.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
заявил на брифинге, что президента Саломе Зурабишвили
привлекут к уголовной ответственности, если она назначит новые парламентские выборы или не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря.
"Зурабишвили вчера собрала оппозиционный спектр и НПО с тем намерением, что она должна была назначить парламентские выборы, но кто-то умный посоветовал ей не делать этого. <...> Я уверен, что у нее хватит разума для того, чтобы не нарушать нормы Уголовного кодекса. <…> Если представить, что она закрепилась в резиденции президента, то в этом случае это тоже преступление, предусмотренное Уголовным кодексом. Повторюсь, что, может, никто не захочет отправлять в тюрьму 72-летнюю женщину, но таким действием она обречет всех людей, которые будут находиться с ней при таком раскладе в президентской резиденции", — отметил он.
По словам премьера, парламентские выборы в Грузии
могут назначить в следующих случаях:
- ЦИК или Конституционный суд аннулируют итоги прошедших;
- истечет четырехлетний срок полномочий депутатов;
- проведут внеочередные выборы, если законодательный орган не выражает доверие правительству.
Отмечается, что Зурабишвили, в свою очередь, планирует провести чрезвычайный брифинг в воскресенье вечером.
"Посмотрим, где она продолжит жить, за решеткой или на свободе", — добавил Кобахидзе.
В республике больше месяца продолжаются массовые протесты, которые начались после выборов в парламент, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и побуждали сторонников выходить на митинги.
В Грузии 14 декабря прошли президентские выборы. Оппозиция не участвовала в заседании в здании парламента, на котором выбрали президента. Одновременно на улице состоялась очередная акция противников властей страны.
Впервые в истории республики президента избирали не путем прямого голосования, а коллегией из 300 человек. Единственным претендентом на пост был бывший футболист, ныне депутат Михаил Кавелашвили
, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". Четыре оппозиционные партии, попавшие в парламент по итогам выборов, отказались работать в законодательном органе, назвав прошедшие выборы сфальсифицированными.
Кавелашвили родился в 1971 году в Тбилиси. Начал играть в местном "Локомотиве", затем перешел в тбилисское "Динамо", в составе которого стал шестикратным чемпионом Грузии (1990-1995). В 1995-м перешел во владикавказский клуб "Спартак-Алания", с которым завоевал чемпионство России. В 1998 году стал чемпионом Швейцарии в составе цюрихского "Грассхоппера". За национальную сборную Кавелашвили сыграл более 40 матчей.
Зурабишвили, ранее не признавшая итоги выборов в парламент, заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов. Также Зурабишвили объявила себя единственным законным представителем власти в стране.