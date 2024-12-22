Жители Суджи рассказали, как жили после захвата города
Эвакуированные жители Курской области рассказали, что им не хватало воды и газа
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КУРСК, 22 дек - РИА Новости. Эвакуированные мирные жители курской Суджи Наталья Разуменко и ее дочь Анастасия Клименко рассказали РИА Новости, что после захвата города вооруженными формированиями Украины они вынуждены были обходиться без света и газа, им не хватало воды даже на то, чтобы помыться.
Двадцать второго ноября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию с Украины возвращены 46 жителей Курской области, вывезенных украинскими вооружёнными формированиями после нападения на регион. Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с Разуменко и ее дочерью, которые больше трёх месяцев проживали в оккупированной украинскими формированиями курской Судже.
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"Картошку мы копали на огородах - то, что у нас было. Какие-то помидоры, ещё что-то. Старались готовить хотя бы еду... У нас не было никаких средств к существованию, ни газа, ни света, ни воды, ни интернета, ни связи", - рассказала Клименко.
По ее словам, готовить пищу приходилось на мангале во дворе дома, поэтому и посуда, и сами женщины были испачканы в саже.
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"Не хватало (воды - ред.) даже помыться. Мы месяц немытые все, чёрные, грязные, в саже... И в подвалах мы спали, и жили там, короче, какой-то ужас. И бомбежки такие, начиналось с четырех - полпятого, и до самого утра эти бомбежки, и вечером страшно, а ночью ещё страшнее", - вспоминает Разуменко.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 42 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведёт неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.