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Жители Суджи рассказали, как жили после захвата города - РИА Новости, 22.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 22.12.2024 (обновлено: 18:49 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/zhiteli-1990723047.html
Жители Суджи рассказали, как жили после захвата города
Жители Суджи рассказали, как жили после захвата города - РИА Новости, 22.12.2024
Жители Суджи рассказали, как жили после захвата города
Эвакуированные мирные жители курской Суджи Наталья Разуменко и ее дочь Анастасия Клименко рассказали РИА Новости, что после захвата города вооруженными... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T18:20:00+03:00
2024-12-22T18:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
владимир путин
татьяна москалькова
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 22 дек - РИА Новости. Эвакуированные мирные жители курской Суджи Наталья Разуменко и ее дочь Анастасия Клименко рассказали РИА Новости, что после захвата города вооруженными формированиями Украины они вынуждены были обходиться без света и газа, им не хватало воды даже на то, чтобы помыться. Двадцать второго ноября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию с Украины возвращены 46 жителей Курской области, вывезенных украинскими вооружёнными формированиями после нападения на регион. Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с Разуменко и ее дочерью, которые больше трёх месяцев проживали в оккупированной украинскими формированиями курской Судже. "Картошку мы копали на огородах - то, что у нас было. Какие-то помидоры, ещё что-то. Старались готовить хотя бы еду... У нас не было никаких средств к существованию, ни газа, ни света, ни воды, ни интернета, ни связи", - рассказала Клименко. По ее словам, готовить пищу приходилось на мангале во дворе дома, поэтому и посуда, и сами женщины были испачканы в саже. "Не хватало (воды - ред.) даже помыться. Мы месяц немытые все, чёрные, грязные, в саже... И в подвалах мы спали, и жили там, короче, какой-то ужас. И бомбежки такие, начиналось с четырех - полпятого, и до самого утра эти бомбежки, и вечером страшно, а ночью ещё страшнее", - вспоминает Разуменко. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 42 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведёт неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241219/svo-1990042516.html
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353
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Эвакуированные жители Суджи: "Людям не хватало воды, чтобы помыться, не было света и газа"
Эвакуированные жители Суджи Наталья Разуменко и ее дочь Анастасия Клименко рассказали, что в городе, который попал под оккупацию ВСУ, людям не хватало воды, чтобы помыться, не было света и газа
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россия, курская область, украина, владимир путин, татьяна москалькова, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Татьяна Москалькова, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Жители Суджи рассказали, как жили после захвата города

Эвакуированные жители Курской области рассказали, что им не хватало воды и газа

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КУРСК, 22 дек - РИА Новости. Эвакуированные мирные жители курской Суджи Наталья Разуменко и ее дочь Анастасия Клименко рассказали РИА Новости, что после захвата города вооруженными формированиями Украины они вынуждены были обходиться без света и газа, им не хватало воды даже на то, чтобы помыться.
Двадцать второго ноября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию с Украины возвращены 46 жителей Курской области, вывезенных украинскими вооружёнными формированиями после нападения на регион. Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с Разуменко и ее дочерью, которые больше трёх месяцев проживали в оккупированной украинскими формированиями курской Судже.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Жительница Суджи рассказала, почему была вынуждена уехать на Украину
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"Картошку мы копали на огородах - то, что у нас было. Какие-то помидоры, ещё что-то. Старались готовить хотя бы еду... У нас не было никаких средств к существованию, ни газа, ни света, ни воды, ни интернета, ни связи", - рассказала Клименко.
По ее словам, готовить пищу приходилось на мангале во дворе дома, поэтому и посуда, и сами женщины были испачканы в саже.
«
"Не хватало (воды - ред.) даже помыться. Мы месяц немытые все, чёрные, грязные, в саже... И в подвалах мы спали, и жили там, короче, какой-то ужас. И бомбежки такие, начиналось с четырех - полпятого, и до самого утра эти бомбежки, и вечером страшно, а ночью ещё страшнее", - вспоминает Разуменко.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 42 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведёт неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Мирные жители об иностранных журналистах в оккупированной ВСУ Судже - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Жители Суджи рассказали, как к ним приводили иностранных журналистов
Вчера, 12:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинТатьяна МоскальковаВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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