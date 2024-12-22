https://ria.ru/20241222/zelenskiy-1990698698.html

"Остались считаные дни". На Западе раскрыли план Зеленского против России

"Остались считаные дни". На Западе раскрыли план Зеленского против России - РИА Новости, 22.12.2024

"Остались считаные дни". На Западе раскрыли план Зеленского против России

Владимир Зеленский пытается вынудить Россию пойти на эскалацию в конфликте на Украине до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, пишет ирландский РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T13:26:00+03:00

2024-12-22T13:26:00+03:00

2024-12-22T15:05:00+03:00

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается вынудить Россию пойти на эскалацию в конфликте на Украине до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Зеленский знает, что у него остались считаные дни (до 20 января), чтобы попытаться вынудить Владимира Путина пойти на эскалацию", — утверждает Боуз.Журналист считает, что российское руководство не пойдет на поводу у украинского политика, а самому Зеленскому посоветовал собирать чемоданы, пока такая возможность еще осталась.Будущий американский лидер Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.В четверг во время прямой линии глава государства Владимир Путин заявил, что у России нет предварительных условий для начала переговоров. По словам российского лидера, Москва готова разговаривать даже с Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах на Украине. При этом, как подчеркнул Путин, Россия нуждается не во временном перемирии, а в долгосрочном мире с гарантиями для себя и своих граждан.

https://ria.ru/20241222/rossiya-1990691658.html

https://ria.ru/20241222/zelenskiy-1990686095.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп