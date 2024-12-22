"Признак лидера". В США дали Зеленскому неожиданный совет
Подполковник Дэвис дал Зеленскому совет о лидерстве
© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала Deep Dive дал Владимиру Зеленскому совет о лидерстве.
"Если вы на протяжении трех лет видите доказательства того, что определенные действия не работают, вы знаете точное количество погибших, <…> в какой-то момент вам нужно сказать, <…> что вы не собираетесь больше обрекать ни в чем не повинных людей в вашей стране на смерть, преследуя цель, которая не будет достигнута. Вот это, как мне кажется, признак истинного лидера", — поделился он.
Дэвис добавил, что народ Украины, в особенности семьи еще не отравленных на поле боя мужчин, не станут осуждать такое решение, ведь страна уже проиграла, а быть бессмысленно убитыми никто не желает.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против его страны.