В Германии резко отреагировали на угрозу Зеленского в адрес России
© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что Украина продолжит свои ракетные атаки против России.
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"Зеленский должен сначала добиться повторного избрания демократическим путем. Он угрожает иностранными деньгами и иностранным оружием безо всяких перспектив на успех. Он несет ответственность за ежедневную гибель украинских мужчин, бессмысленную гибель — ради чего опять?" — возмущается Tobias S.
"Складывается впечатление, что Зеленский и его соратники пытаются сделать все возможное для дальнейшей эскалации войны до того, как Трамп добьется мира", — написал Frank A.
"Возможно, скоро Украина останется ни с чем", — предположил Reinhold K.
"Зеленский пошел на риск и проиграл", — отметил Bert M.
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"Если Владимир считает, что он должен продолжать атаки на Россию, то он не должен расстраиваться, когда россияне на них отвечают. Таким образом мира не добиться", — резюмировал пользователь MC Hammer.
Накануне Минобороны сообщило об атаке шести украинских беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры в Казани. В ведомстве отметили, что три дрона были сбиты средствами ПВО и еще три подавлены силами РЭБ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаки беспилотников на Казань местью за успешный саммит БРИКС. Она подчеркнула, что Москва возмущена демонстративным молчанием коллективного Запада и его СМИ и призывает мировое сообщество дать жесткую оценку преступлениям хунты Владимира Зеленского.
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