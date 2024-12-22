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В Германии резко отреагировали на угрозу Зеленского в адрес России - РИА Новости, 22.12.2024
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10:23 22.12.2024 (обновлено: 17:28 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/zelenskiy-1990686095.html
В Германии резко отреагировали на угрозу Зеленского в адрес России
В Германии резко отреагировали на угрозу Зеленского в адрес России - РИА Новости, 22.12.2024
В Германии резко отреагировали на угрозу Зеленского в адрес России
Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что Украина продолжит свои ракетные атаки против России. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T10:23:00+03:00
2024-12-22T17:28:00+03:00
в мире
россия
украина
казань
владимир зеленский
мария захарова
брикс
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что Украина продолжит свои ракетные атаки против России.&quot;Зеленский должен сначала добиться повторного избрания демократическим путем. Он угрожает иностранными деньгами и иностранным оружием безо всяких перспектив на успех. Он несет ответственность за ежедневную гибель украинских мужчин, бессмысленную гибель — ради чего опять?&quot; — возмущается Tobias S."Складывается впечатление, что Зеленский и его соратники пытаются сделать все возможное для дальнейшей эскалации войны до того, как Трамп добьется мира", — написал Frank A."Возможно, скоро Украина останется ни с чем", — предположил Reinhold K."Зеленский пошел на риск и проиграл", — отметил Bert M."Если Владимир считает, что он должен продолжать атаки на Россию, то он не должен расстраиваться, когда россияне на них отвечают. Таким образом мира не добиться", — резюмировал пользователь MC Hammer.Накануне Минобороны сообщило об атаке шести украинских беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры в Казани. В ведомстве отметили, что три дрона были сбиты средствами ПВО и еще три подавлены силами РЭБ.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаки беспилотников на Казань местью за успешный саммит БРИКС. Она подчеркнула, что Москва возмущена демонстративным молчанием коллективного Запада и его СМИ и призывает мировое сообщество дать жесткую оценку преступлениям хунты Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20241222/rs-1990679564.html
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в мире, россия, украина, казань, владимир зеленский, мария захарова, брикс
В мире, Россия, Украина, Казань, Владимир Зеленский, Мария Захарова, БРИКС

В Германии резко отреагировали на угрозу Зеленского в адрес России

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что Украина продолжит свои ракетные атаки против России.
«

"Зеленский должен сначала добиться повторного избрания демократическим путем. Он угрожает иностранными деньгами и иностранным оружием безо всяких перспектив на успех. Он несет ответственность за ежедневную гибель украинских мужчин, бессмысленную гибель — ради чего опять?" — возмущается Tobias S.

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"Складывается впечатление, что Зеленский и его соратники пытаются сделать все возможное для дальнейшей эскалации войны до того, как Трамп добьется мира", — написал Frank A.
"Возможно, скоро Украина останется ни с чем", — предположил Reinhold K.
"Зеленский пошел на риск и проиграл", — отметил Bert M.
«
"Если Владимир считает, что он должен продолжать атаки на Россию, то он не должен расстраиваться, когда россияне на них отвечают. Таким образом мира не добиться", — резюмировал пользователь MC Hammer.
Накануне Минобороны сообщило об атаке шести украинских беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры в Казани. В ведомстве отметили, что три дрона были сбиты средствами ПВО и еще три подавлены силами РЭБ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаки беспилотников на Казань местью за успешный саммит БРИКС. Она подчеркнула, что Москва возмущена демонстративным молчанием коллективного Запада и его СМИ и призывает мировое сообщество дать жесткую оценку преступлениям хунты Владимира Зеленского.
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В миреРоссияУкраинаКазаньВладимир ЗеленскийМария ЗахароваБРИКС
 
 
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