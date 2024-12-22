https://ria.ru/20241222/zelenskiy-1990686095.html

В Германии резко отреагировали на угрозу Зеленского в адрес России

В Германии резко отреагировали на угрозу Зеленского в адрес России - РИА Новости, 22.12.2024

В Германии резко отреагировали на угрозу Зеленского в адрес России

Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что Украина продолжит свои ракетные атаки против России. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T10:23:00+03:00

2024-12-22T10:23:00+03:00

2024-12-22T17:28:00+03:00

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что Украина продолжит свои ракетные атаки против России."Зеленский должен сначала добиться повторного избрания демократическим путем. Он угрожает иностранными деньгами и иностранным оружием безо всяких перспектив на успех. Он несет ответственность за ежедневную гибель украинских мужчин, бессмысленную гибель — ради чего опять?" — возмущается Tobias S."Складывается впечатление, что Зеленский и его соратники пытаются сделать все возможное для дальнейшей эскалации войны до того, как Трамп добьется мира", — написал Frank A."Возможно, скоро Украина останется ни с чем", — предположил Reinhold K."Зеленский пошел на риск и проиграл", — отметил Bert M."Если Владимир считает, что он должен продолжать атаки на Россию, то он не должен расстраиваться, когда россияне на них отвечают. Таким образом мира не добиться", — резюмировал пользователь MC Hammer.Накануне Минобороны сообщило об атаке шести украинских беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры в Казани. В ведомстве отметили, что три дрона были сбиты средствами ПВО и еще три подавлены силами РЭБ.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаки беспилотников на Казань местью за успешный саммит БРИКС. Она подчеркнула, что Москва возмущена демонстративным молчанием коллективного Запада и его СМИ и призывает мировое сообщество дать жесткую оценку преступлениям хунты Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20241222/rs-1990679564.html

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в мире, россия, украина, казань, владимир зеленский, мария захарова, брикс