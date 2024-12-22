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В Забайкалье столкнулись два грузовых поезда - РИА Новости, 22.12.2024
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06:31 22.12.2024 (обновлено: 06:38 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/zabaykale-1990672898.html
В Забайкалье столкнулись два грузовых поезда
В Забайкалье столкнулись два грузовых поезда - РИА Новости, 22.12.2024
В Забайкалье столкнулись два грузовых поезда
Два грузовых поезда столкнулись на станции Бушулей Чернышевского района в Забайкальском крае, с рельсов сошли 42 вагона, сообщает Восточно-Сибирская... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T06:31:00+03:00
2024-12-22T06:38:00+03:00
происшествия
забайкальская железная дорога
забайкальский край
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ЧИТА, 22 дек - РИА Новости. Два грузовых поезда столкнулись на станции Бушулей Чернышевского района в Забайкальском крае, с рельсов сошли 42 вагона, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.Ранее в ЗабЖД сообщили о сходе грузового поезда, движение приостановлено, пострадавших нет."По предварительным данным, 22 декабря 2024 года около 07.30 (10.30 мск) на 6623-м километре Забайкальской железной дороги (перегон Бушулей - Жирекен) столкнулось два состава грузовых поездов. У первого состава сошло 35 вагонов, у второго - семь вагонов, груженых углем", - говорится в сообщении транспортной прокуратуры в Telegram-канале.Уточняется, что угрозы экологической безопасности нет, пострадавших тоже.Движение полностью приостановлено в обоих направлениях. Обстоятельства происшествия уточняются.На место выехал Могочинский транспортный прокурор, следственно-оперативная группа. Могочинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.В пресс-службе Восточного МСУТ СК России в свою очередь сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
https://ria.ru/20241219/vagony-1990062621.html
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происшествия, забайкальская железная дорога , забайкальский край
Происшествия, Забайкальская железная дорога , Забайкальский край
В Забайкалье столкнулись два грузовых поезда

В Забайкалье столкнулись два грузовых поезда, с рельсов сошли 42 вагона

© Восточно-Сибирская транспортная прокуратураСход вагонов в Забайкалье на перегоне Бушулей - Жирекен
Сход вагонов в Забайкалье на перегоне Бушулей - Жирекен - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
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ЧИТА, 22 дек - РИА Новости. Два грузовых поезда столкнулись на станции Бушулей Чернышевского района в Забайкальском крае, с рельсов сошли 42 вагона, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Ранее в ЗабЖД сообщили о сходе грузового поезда, движение приостановлено, пострадавших нет.
Схода вагонов пассажирского поезда в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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"По предварительным данным, 22 декабря 2024 года около 07.30 (10.30 мск) на 6623-м километре Забайкальской железной дороги (перегон Бушулей - Жирекен) столкнулось два состава грузовых поездов. У первого состава сошло 35 вагонов, у второго - семь вагонов, груженых углем", - говорится в сообщении транспортной прокуратуры в Telegram-канале.
Уточняется, что угрозы экологической безопасности нет, пострадавших тоже.
Движение полностью приостановлено в обоих направлениях. Обстоятельства происшествия уточняются.
На место выехал Могочинский транспортный прокурор, следственно-оперативная группа. Могочинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
В пресс-службе Восточного МСУТ СК России в свою очередь сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Сотрудники СК России на месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Названа причина столкновения двух поездов в Мурманской области
19 декабря, 10:24
 
ПроисшествияЗабайкальская железная дорогаЗабайкальский край
 
 
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