https://ria.ru/20241222/zabaykale-1990672898.html

В Забайкалье столкнулись два грузовых поезда

В Забайкалье столкнулись два грузовых поезда - РИА Новости, 22.12.2024

В Забайкалье столкнулись два грузовых поезда

Два грузовых поезда столкнулись на станции Бушулей Чернышевского района в Забайкальском крае, с рельсов сошли 42 вагона, сообщает Восточно-Сибирская... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T06:31:00+03:00

2024-12-22T06:31:00+03:00

2024-12-22T06:38:00+03:00

происшествия

забайкальская железная дорога

забайкальский край

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ЧИТА, 22 дек - РИА Новости. Два грузовых поезда столкнулись на станции Бушулей Чернышевского района в Забайкальском крае, с рельсов сошли 42 вагона, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.Ранее в ЗабЖД сообщили о сходе грузового поезда, движение приостановлено, пострадавших нет."По предварительным данным, 22 декабря 2024 года около 07.30 (10.30 мск) на 6623-м километре Забайкальской железной дороги (перегон Бушулей - Жирекен) столкнулось два состава грузовых поездов. У первого состава сошло 35 вагонов, у второго - семь вагонов, груженых углем", - говорится в сообщении транспортной прокуратуры в Telegram-канале.Уточняется, что угрозы экологической безопасности нет, пострадавших тоже.Движение полностью приостановлено в обоих направлениях. Обстоятельства происшествия уточняются.На место выехал Могочинский транспортный прокурор, следственно-оперативная группа. Могочинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.В пресс-службе Восточного МСУТ СК России в свою очередь сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

https://ria.ru/20241219/vagony-1990062621.html

https://ria.ru/20241219/poezda-1990056526.html

забайкальский край

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происшествия, забайкальская железная дорога , забайкальский край