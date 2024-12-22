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В Забайкалье два пассажирских поезда задерживаются из-за схода вагонов - РИА Новости, 22.12.2024
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09:26 22.12.2024 (обновлено: 09:38 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/zabajkale-1990680554.html
В Забайкалье два пассажирских поезда задерживаются из-за схода вагонов
В Забайкалье два пассажирских поезда задерживаются из-за схода вагонов - РИА Новости, 22.12.2024
В Забайкалье два пассажирских поезда задерживаются из-за схода вагонов
Два пассажирских поезда дальнего следования задерживаются из-за схода вагонов грузовых поездов в Забайкалье, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК,... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T09:26:00+03:00
2024-12-22T09:38:00+03:00
происшествия
москва
владивосток
федеральная пассажирская компания
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Два пассажирских поезда дальнего следования задерживаются из-за схода вагонов грузовых поездов в Забайкалье, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). В воскресенье, в 07:30 по местному времени, на станции Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход вагонов грузовых поездов. "В настоящее время задерживаются: №9 Владивосток – Москва, №10 Москва – Владивосток", - говорится в сообщении ФПК. На станциях Зилово и Чернышевск для пассажиров этих поездов было организовано питание. Пассажиров информируют о задержках и движении поездов посредством смс-сообщений. "В вагонах остановленных составов поддерживается комфортная температура, работники поездных бригад оказывают содействие пассажирам", - пишет ФПК. Всем пассажирам, чьи поезда прибывают и отправляются с задержкой, будет начислено 4000 баллов "РЖД Бонус".
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происшествия, москва, владивосток, федеральная пассажирская компания, ржд
Происшествия, Москва, Владивосток, Федеральная пассажирская компания, РЖД
В Забайкалье два пассажирских поезда задерживаются из-за схода вагонов

В Забайкалье два пассажирских поезда задерживаются из-за схода грузовых вагонов

© Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramМесто схода вагонов грузовых поездов на станции Бушулей Забайкальской железной дороги
Место схода вагонов грузовых поездов на станции Бушулей Забайкальской железной дороги - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram
Место схода вагонов грузовых поездов на станции Бушулей Забайкальской железной дороги
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Два пассажирских поезда дальнего следования задерживаются из-за схода вагонов грузовых поездов в Забайкалье, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
В воскресенье, в 07:30 по местному времени, на станции Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход вагонов грузовых поездов.
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"В настоящее время задерживаются: №9 ВладивостокМосква, №10 Москва – Владивосток", - говорится в сообщении ФПК.
На станциях Зилово и Чернышевск для пассажиров этих поездов было организовано питание. Пассажиров информируют о задержках и движении поездов посредством смс-сообщений.
"В вагонах остановленных составов поддерживается комфортная температура, работники поездных бригад оказывают содействие пассажирам", - пишет ФПК.
Всем пассажирам, чьи поезда прибывают и отправляются с задержкой, будет начислено 4000 баллов "РЖД Бонус".
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