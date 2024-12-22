https://ria.ru/20241222/zabajkale-1990680554.html

В Забайкалье два пассажирских поезда задерживаются из-за схода вагонов

В Забайкалье два пассажирских поезда задерживаются из-за схода вагонов - РИА Новости, 22.12.2024

В Забайкалье два пассажирских поезда задерживаются из-за схода вагонов

Два пассажирских поезда дальнего следования задерживаются из-за схода вагонов грузовых поездов в Забайкалье, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК,... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T09:26:00+03:00

2024-12-22T09:26:00+03:00

2024-12-22T09:38:00+03:00

происшествия

москва

владивосток

федеральная пассажирская компания

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Два пассажирских поезда дальнего следования задерживаются из-за схода вагонов грузовых поездов в Забайкалье, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). В воскресенье, в 07:30 по местному времени, на станции Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход вагонов грузовых поездов. "В настоящее время задерживаются: №9 Владивосток – Москва, №10 Москва – Владивосток", - говорится в сообщении ФПК. На станциях Зилово и Чернышевск для пассажиров этих поездов было организовано питание. Пассажиров информируют о задержках и движении поездов посредством смс-сообщений. "В вагонах остановленных составов поддерживается комфортная температура, работники поездных бригад оказывают содействие пассажирам", - пишет ФПК. Всем пассажирам, чьи поезда прибывают и отправляются с задержкой, будет начислено 4000 баллов "РЖД Бонус".

https://ria.ru/20241217/obstrely-1989626577.html

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москва

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, владивосток, федеральная пассажирская компания, ржд