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СМИ: перед Западом возникла новая проблема в ключевом регионе - РИА Новости, 22.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
11:07 22.12.2024 (обновлено: 12:02 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/wsj-1990689099.html
СМИ: перед Западом возникла новая проблема в ключевом регионе
СМИ: перед Западом возникла новая проблема в ключевом регионе - РИА Новости, 22.12.2024
СМИ: перед Западом возникла новая проблема в ключевом регионе
Европа и США должны решить, готовы ли они сотрудничать с новой сирийской властью, или позволить другим странам, имеющим интересы в стране, укрепить свое... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T11:07:00+03:00
2024-12-22T12:02:00+03:00
война в сирии
в мире
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россия
европа
обострение ситуации в сирии — 2024
сша
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Европа и США должны решить, готовы ли они сотрудничать с новой сирийской властью, или позволить другим странам, имеющим интересы в стране, укрепить свое влияние, рассказала газета The Wall Street Journal."Запад не хочет, чтобы новое правительство Сирии оказалось под влиянием других держав, имеющих там свои интересы, таких как Россия и Иран. &lt;…&gt; Западные государства быстро приходят к выводу, что им необходимо взаимодействовать с ХТШ, несмотря на ее наличие в их списках террористических организаций", — сообщило издание.По данным WSJ, прежде чем перейти к полноценному сотрудничеству, новая сирийская власть должна выполнить ряд условий, в числе которых обеспечение прав женщин и меньшинств, борьба с экстремистскими организациями и уничтожение химического оружия. Также западные лидеры надеются, что часть беженцев вернется обратно в страну, рассказало издание.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
https://ria.ru/20241221/bazy-1990528544.html
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в мире, сирия, россия, европа, обострение ситуации в сирии — 2024, сша
Война в Сирии, В мире, Сирия, Россия, Европа, Обострение ситуации в Сирии — 2024, США
СМИ: перед Западом возникла новая проблема в ключевом регионе

WSJ: Запад должен решить дилемму сотрудничества с новым правительством Сирии

© AP Photo / Hussein MallaБойцы сирийской оппозиции
Бойцы сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Бойцы сирийской оппозиции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Европа и США должны решить, готовы ли они сотрудничать с новой сирийской властью, или позволить другим странам, имеющим интересы в стране, укрепить свое влияние, рассказала газета The Wall Street Journal.
"Запад не хочет, чтобы новое правительство Сирии оказалось под влиянием других держав, имеющих там свои интересы, таких как Россия и Иран. <…> Западные государства быстро приходят к выводу, что им необходимо взаимодействовать с ХТШ, несмотря на ее наличие в их списках террористических организаций", — сообщило издание.
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По данным WSJ, прежде чем перейти к полноценному сотрудничеству, новая сирийская власть должна выполнить ряд условий, в числе которых обеспечение прав женщин и меньшинств, борьба с экстремистскими организациями и уничтожение химического оружия. Также западные лидеры надеются, что часть беженцев вернется обратно в страну, рассказало издание.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
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Война в СирииВ миреСирияРоссияЕвропаОбострение ситуации в Сирии — 2024США
 
 
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