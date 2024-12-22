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СМИ: перед Западом возникла новая проблема в ключевом регионе

СМИ: перед Западом возникла новая проблема в ключевом регионе - РИА Новости, 22.12.2024

СМИ: перед Западом возникла новая проблема в ключевом регионе

Европа и США должны решить, готовы ли они сотрудничать с новой сирийской властью, или позволить другим странам, имеющим интересы в стране, укрепить свое... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T11:07:00+03:00

2024-12-22T11:07:00+03:00

2024-12-22T12:02:00+03:00

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обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Европа и США должны решить, готовы ли они сотрудничать с новой сирийской властью, или позволить другим странам, имеющим интересы в стране, укрепить свое влияние, рассказала газета The Wall Street Journal."Запад не хочет, чтобы новое правительство Сирии оказалось под влиянием других держав, имеющих там свои интересы, таких как Россия и Иран. <…> Западные государства быстро приходят к выводу, что им необходимо взаимодействовать с ХТШ, несмотря на ее наличие в их списках террористических организаций", — сообщило издание.По данным WSJ, прежде чем перейти к полноценному сотрудничеству, новая сирийская власть должна выполнить ряд условий, в числе которых обеспечение прав женщин и меньшинств, борьба с экстремистскими организациями и уничтожение химического оружия. Также западные лидеры надеются, что часть беженцев вернется обратно в страну, рассказало издание.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.

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