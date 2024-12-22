В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 23.06 мск, в Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также в Киеве звучит воздушная тревога.
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"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении "24 канала", опубликованном в его Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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