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В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 22.12.2024

В Хмельницкой области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал". РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T23:20:00+03:00

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2024-12-22T23:20:00+03:00

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 23.06 мск, в Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также в Киеве звучит воздушная тревога. "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении "24 канала", опубликованном в его Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

в мире, хмельницкая область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины