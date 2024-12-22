https://ria.ru/20241222/vykhodnoy-1990664318.html

Почти половина россиян хотят выходной в Старый Новый год

Почти половина россиян хотят выходной в Старый Новый год - РИА Новости, 22.12.2024

Почти половина россиян хотят выходной в Старый Новый год

Практически половина россиян (48%) хотела бы, чтобы Старый Новый год стал полноценным выходным днем, а 34% не видят в этом необходимости, свидетельствуют... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T02:17:00+03:00

2024-12-22T02:17:00+03:00

2024-12-22T02:17:00+03:00

общество

россия

новый год

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Практически половина россиян (48%) хотела бы, чтобы Старый Новый год стал полноценным выходным днем, а 34% не видят в этом необходимости, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", подготовленного для РИА Новости. "Сорок восемь процентов участников опроса хотели бы, чтобы Старый Новый год стал выходным днем. 18% тоже желают этого, но с условием, что статус выходного дня должен быть на усмотрении работодателя. В то же время 34% опрошенных россиян считают, что в этом нет необходимости из-за большого количества праздничных дней", - говорится в результатах опроса. Отмечается, что чуть более трети опрошенных (35%) воспринимают Старый Новый год как обычный день, а 13% участников опроса никогда не отмечали этот праздник и не собираются это делать. Ещё около 1% в целом ничего о нём не знают. Для 44% респондентов Старый Новый год — повод для семейного торжества, традиция, которую они поддерживают из года в год. Ещё 7% отмечают праздник на вечеринке. "Наиболее популярным занятием при праздновании Старого Нового года станет приготовление праздничных блюд (55%). Второе место по популярности занимает просмотр новогодних передач и фильмов (46%), а третье — традиция загадывания желаний. 28% респондентов будут придерживаться традиции загадывания желаний", - гласят итоги опроса. Согласно результатам, 22% участников исследования планируют провести этот праздник в гостях. Обменяться подарками с друзьями планируют 9%, столько же хотят запустить фейерверки, а 4% опрошенных планируют колядовать. В исследовании, которое проводилось в период с 20 ноября по 5 декабря, участвовали 3,5 тысячи человек из всех регионов России.

https://ria.ru/20241221/zakuski-1968917451.html

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общество, россия, новый год