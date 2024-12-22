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В Раде заявили о развале украинской армии из-за коррупции
В Раде заявили о развале украинской армии из-за коррупции - РИА Новости, 22.12.2024
В Раде заявили о развале украинской армии из-за коррупции
Украинская армия разваливается из-за коррумпированности военного командования и принимаемых им решений, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T16:17:00+03:00
2024-12-22T16:17:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Украинская армия разваливается из-за коррумпированности военного командования и принимаемых им решений, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. "Перед закрытыми глазами генералов цветет и пахнет коррупция: устройство своих в тыл, чтобы только не попасть в пехоту. Именно такие во время чисток обычно остаются на своих местах, а отправляют часто именно тех, кто не подкупил и являются специалистами, неспособными к интригам ради теплого места. Армия разваливается и гниет именно из-за качества менеджмента и решений, принимаемых наверху", — написала она в своем Telegram-канале. По словам депутата, один из ключевых родов войск — пехоту — украинские командиры отправляют в "мясные штурмы" без доразведки и взаимодействия подразделений. Она назвала такое положение дел рабством, отметив, что это происходит из-за ежедневных "тупых и отсталых" решений военного командования и игнорирования потребности в профессионализме, правде и планировании."Я уже не говорю о том, что врачей, специалистов по ПВО, артиллеристов и так далее следует совершенствовать, а не отправлять не по специальности, где они будут неэффективны и быстро погибнут", — отметила она.Безуглая добавила, что ВСУ нужен перезапуск военного руководства.
https://ria.ru/20241222/ukraina-1990456906.html
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верховная рада украины, вооруженные силы украины, в мире
Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, В мире
В Раде заявили о развале украинской армии из-за коррупции
Депутат Рады Безуглая: армия разваливается из-за коррумпированности командования
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Украинская армия разваливается из-за коррумпированности военного командования и принимаемых им решений, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«
"Перед закрытыми глазами генералов цветет и пахнет коррупция: устройство своих в тыл, чтобы только не попасть в пехоту. Именно такие во время чисток обычно остаются на своих местах, а отправляют часто именно тех, кто не подкупил и являются специалистами, неспособными к интригам ради теплого места. Армия разваливается и гниет именно из-за качества менеджмента и решений, принимаемых наверху", — написала она в своем Telegram-канале.
По словам депутата, один из ключевых родов войск — пехоту — украинские командиры отправляют в "мясные штурмы" без доразведки и взаимодействия подразделений.
Она назвала такое положение дел рабством, отметив, что это происходит из-за ежедневных "тупых и отсталых" решений военного командования и игнорирования потребности в профессионализме, правде и планировании.
"Я уже не говорю о том, что врачей, специалистов по ПВО, артиллеристов и так далее следует совершенствовать, а не отправлять не по специальности, где они будут неэффективны и быстро погибнут", — отметила она.
Безуглая добавила, что ВСУ
нужен перезапуск военного руководства.