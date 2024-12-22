https://ria.ru/20241222/vsu-1990707150.html

Рогов рассказал, как ВСУ пытаются не дать военным перейти на сторону России

Рогов рассказал, как ВСУ пытаются не дать военным перейти на сторону России - РИА Новости, 22.12.2024

Рогов рассказал, как ВСУ пытаются не дать военным перейти на сторону России

В ВСУ пытаются заблокировать частоты, по которым их военные связываются для перехода на российскую сторону, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T15:23:00+03:00

2024-12-22T15:23:00+03:00

2024-12-22T15:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курахово

донецкая народная республика

владимир рогов

волга

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. В ВСУ пытаются заблокировать частоты, по которым их военные связываются для перехода на российскую сторону, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, напомнив, что запущен Telegram-бот "Волги". Ранее Рогов сообщал, что около 70% перебрасываемых в город Курахово в западной части ДНР украинских военных дезертируют. "Украинским солдатам, чтобы сохранить свои жизни и перейти на мирную сторону, нужно выйти на связь на частоте 149.200 и вызвать "Волгу". При этом в ВСУ частоты "Волги" пытаются блокировать, не давая шанса на спасение своим военным", - сказал Рогов. В связи с этим, по его словам, запущен Telegram-бот "Волги", куда могут написать украинские солдаты, пожелавшие перейти на мирную сторону.

https://ria.ru/20241103/pobeg-1981647120.html

россия

курахово

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курахово, донецкая народная республика, владимир рогов, волга, вооруженные силы украины