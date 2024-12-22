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Рогов рассказал, как ВСУ пытаются не дать военным перейти на сторону России
Рогов рассказал, как ВСУ пытаются не дать военным перейти на сторону России - РИА Новости, 22.12.2024
Рогов рассказал, как ВСУ пытаются не дать военным перейти на сторону России
В ВСУ пытаются заблокировать частоты, по которым их военные связываются для перехода на российскую сторону, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T15:23:00+03:00
2024-12-22T15:23:00+03:00
2024-12-22T15:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
владимир рогов
волга
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. В ВСУ пытаются заблокировать частоты, по которым их военные связываются для перехода на российскую сторону, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, напомнив, что запущен Telegram-бот "Волги". Ранее Рогов сообщал, что около 70% перебрасываемых в город Курахово в западной части ДНР украинских военных дезертируют. "Украинским солдатам, чтобы сохранить свои жизни и перейти на мирную сторону, нужно выйти на связь на частоте 149.200 и вызвать "Волгу". При этом в ВСУ частоты "Волги" пытаются блокировать, не давая шанса на спасение своим военным", - сказал Рогов. В связи с этим, по его словам, запущен Telegram-бот "Волги", куда могут написать украинские солдаты, пожелавшие перейти на мирную сторону.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курахово, донецкая народная республика, владимир рогов, волга, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курахово, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Волга, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал, как ВСУ пытаются не дать военным перейти на сторону России
Рогов: ВСУ пытаются блокировать своим военным частоты для связи с Россией