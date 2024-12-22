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Генштаб ВСУ забил тревогу из-за ситуации на линии фронта - РИА Новости, 22.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/vsu-1990696178.html
Генштаб ВСУ забил тревогу из-за ситуации на линии фронта
Генштаб ВСУ забил тревогу из-за ситуации на линии фронта - РИА Новости, 22.12.2024
Генштаб ВСУ забил тревогу из-за ситуации на линии фронта
Ситуация на линии фронта для ВСУ остается тяжелой из-за превосходства российских войск, сообщил украинский Генштаб в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T12:59:00+03:00
2024-12-22T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
генштаб украины
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ситуация на линии фронта для ВСУ остается тяжелой из-за превосходства российских войск, сообщил украинский Генштаб в своем Telegram-канале."Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, атакует наши позиции", — говорится в публикации.По данным Минобороны России, в воскресенье российские вооруженные силы освободили населенные пункты Лозовая в Харьковской области и Красное в ДНР.Кроме того, были уничтожены самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, "Paladin" производства США и 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и сто беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
https://ria.ru/20241221/rana-1990643261.html
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в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), генштаб украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Генштаб Украины
Генштаб ВСУ забил тревогу из-за ситуации на линии фронта

Генштаб ВСУ назвал сложной обстановку на всей линии фронта

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ситуация на линии фронта для ВСУ остается тяжелой из-за превосходства российских войск, сообщил украинский Генштаб в своем Telegram-канале.
"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, атакует наши позиции", — говорится в публикации.
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По данным Минобороны России, в воскресенье российские вооруженные силы освободили населенные пункты Лозовая в Харьковской области и Красное в ДНР.
Кроме того, были уничтожены самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, "Paladin" производства США и 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и сто беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Генштаб Украины
 
 
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