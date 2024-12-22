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Генштаб ВСУ забил тревогу из-за ситуации на линии фронта

Генштаб ВСУ забил тревогу из-за ситуации на линии фронта - РИА Новости, 22.12.2024

Генштаб ВСУ забил тревогу из-за ситуации на линии фронта

Ситуация на линии фронта для ВСУ остается тяжелой из-за превосходства российских войск, сообщил украинский Генштаб в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T12:59:00+03:00

2024-12-22T12:59:00+03:00

2024-12-22T12:59:00+03:00

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ситуация на линии фронта для ВСУ остается тяжелой из-за превосходства российских войск, сообщил украинский Генштаб в своем Telegram-канале."Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, атакует наши позиции", — говорится в публикации.По данным Минобороны России, в воскресенье российские вооруженные силы освободили населенные пункты Лозовая в Харьковской области и Красное в ДНР.Кроме того, были уничтожены самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, "Paladin" производства США и 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и сто беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

https://ria.ru/20241221/rana-1990643261.html

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в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), генштаб украины