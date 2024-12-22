https://ria.ru/20241222/vsu-1990693775.html

Потери ВСУ в зоне действия группировки "Запад" превысили 480 военных

Потери ВСУ в зоне действия группировки "Запад" превысили 480 военных - РИА Новости, 22.12.2024

Потери ВСУ в зоне действия группировки "Запад" превысили 480 военных

Украинские подразделения за сутки потеряли более 480 военнослужащих, САУ Krab и САУ Paladin в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили в... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T12:19:00+03:00

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Украинские подразделения за сутки потеряли более 480 военнослужащих, САУ Krab и САУ Paladin в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ."Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Глушковка, Двуречная, Загрызово Харьковской области, Ямполовка и Терны Донецкой Народной Республики. Отразили шесть контратак штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ составили более 480 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Paladin производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и три 105-мм орудия М119 производства США", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241222/bespilotniki-1990674074.html

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)