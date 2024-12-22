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Потери ВСУ в зоне действия группировки "Запад" превысили 480 военных - РИА Новости, 22.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 22.12.2024 (обновлено: 12:37 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/vsu-1990693775.html
Потери ВСУ в зоне действия группировки "Запад" превысили 480 военных
Потери ВСУ в зоне действия группировки "Запад" превысили 480 военных - РИА Новости, 22.12.2024
Потери ВСУ в зоне действия группировки "Запад" превысили 480 военных
Украинские подразделения за сутки потеряли более 480 военнослужащих, САУ Krab и САУ Paladin в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили в... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T12:19:00+03:00
2024-12-22T12:37:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Украинские подразделения за сутки потеряли более 480 военнослужащих, САУ Krab и САУ Paladin в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ."Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Глушковка, Двуречная, Загрызово Харьковской области, Ямполовка и Терны Донецкой Народной Республики. Отразили шесть контратак штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ составили более 480 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Paladin производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и три 105-мм орудия М119 производства США", - говорится в сообщении ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Потери ВСУ в зоне действия группировки "Запад" превысили 480 военных

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад"

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Украинские подразделения за сутки потеряли более 480 военнослужащих, САУ Krab и САУ Paladin в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Глушковка, Двуречная, Загрызово Харьковской области, Ямполовка и Терны Донецкой Народной Республики. Отразили шесть контратак штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ составили более 480 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Paladin производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и три 105-мм орудия М119 производства США", - говорится в сообщении ведомства.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
ПВО отразила в Ростовской области комбинированную атаку ВСУ
Вчера, 07:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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