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Потери ВСУ в зоне действия группировки "Запад" превысили 480 военных
Потери ВСУ в зоне действия группировки "Запад" превысили 480 военных - РИА Новости, 22.12.2024
Потери ВСУ в зоне действия группировки "Запад" превысили 480 военных
Украинские подразделения за сутки потеряли более 480 военнослужащих, САУ Krab и САУ Paladin в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили в... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T12:19:00+03:00
2024-12-22T12:19:00+03:00
2024-12-22T12:37:00+03:00
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Украинские подразделения за сутки потеряли более 480 военнослужащих, САУ Krab и САУ Paladin в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ."Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Глушковка, Двуречная, Загрызово Харьковской области, Ямполовка и Терны Донецкой Народной Республики. Отразили шесть контратак штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ составили более 480 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Paladin производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и три 105-мм орудия М119 производства США", - говорится в сообщении ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Потери ВСУ в зоне действия группировки "Запад" превысили 480 военных
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад"