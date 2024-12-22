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Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области

Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 22.12.2024

Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области

ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T12:09:00+03:00

2024-12-22T12:09:00+03:00

2024-12-22T12:37:00+03:00

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Борщевая, Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, шесть автомобилей и пять 122 мм гаубиц Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20241222/shturm-1990677560.html

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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)