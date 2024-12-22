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Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 22.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 22.12.2024 (обновлено: 12:37 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/vsu-1990693091.html
Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области
Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 22.12.2024
Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T12:09:00+03:00
2024-12-22T12:37:00+03:00
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Борщевая, Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, шесть автомобилей и пять 122 мм гаубиц Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20241222/shturm-1990677560.html
россия
харьковская область
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области

Минобороны: подразделения "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Борщевая, Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, шесть автомобилей и пять 122 мм гаубиц Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Штурмовики уничтожили подразделение ВСУ на Кураховском направлении
Вчера, 08:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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