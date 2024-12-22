https://ria.ru/20241222/vsu-1990682633.html

ВСУ за сутки нанесли 32 удара по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 32 удара по Херсонской области - РИА Новости, 22.12.2024

ВСУ за сутки нанесли 32 удара по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 32 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 7 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T09:48:00+03:00

2024-12-22T09:48:00+03:00

2024-12-22T09:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 22 дек - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 32 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 7 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 13 артиллерийских ударов. Еще 19 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 7 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Черноморское, Железный Порт, Великие Копани, Алешки, Подстепное, Кардашинка.

https://ria.ru/20241221/rylsk-1990560657.html

днепр (город)

херсонская область

каховка

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днепр (город), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины