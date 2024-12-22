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ВСУ за сутки нанесли 32 удара по Херсонской области - РИА Новости, 22.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:48 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/vsu-1990682633.html
ВСУ за сутки нанесли 32 удара по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 32 удара по Херсонской области - РИА Новости, 22.12.2024
ВСУ за сутки нанесли 32 удара по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 32 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 7 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T09:48:00+03:00
2024-12-22T09:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 22 дек - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 32 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 7 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 13 артиллерийских ударов. Еще 19 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 7 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Черноморское, Железный Порт, Великие Копани, Алешки, Подстепное, Кардашинка.
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днепр (город)
херсонская область
каховка
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днепр (город), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 32 удара по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 32 артиллерийских удара по Херсонской области

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда ВСУ
Фрагмент снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Фрагмент снаряда ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 22 дек - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 32 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 7 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 13 артиллерийских ударов. Еще 19 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 7 населенных пунктов области", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Черноморское, Железный Порт, Великие Копани, Алешки, Подстепное, Кардашинка.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьКаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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