https://ria.ru/20241222/video-1990712106.html
Опубликовано видео эвакуации экипажа с пропавшего Ан-2 на Камчатке
Опубликовано видео эвакуации экипажа с пропавшего Ан-2 на Камчатке - РИА Новости, 22.12.2024
Опубликовано видео эвакуации экипажа с пропавшего Ан-2 на Камчатке
Росавиация опубликовала видео с моментом обнаружения и эвакуации спасателями Камчатской РПСБ экипажа и пассажира с пропавшего Ан-2 на Камчатке, соответствующее... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T16:01:00+03:00
2024-12-22T16:01:00+03:00
2024-12-22T16:01:00+03:00
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
ан-2
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Росавиация опубликовала видео с моментом обнаружения и эвакуации спасателями Камчатской РПСБ экипажа и пассажира с пропавшего Ан-2 на Камчатке, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Росавиации. "Момент обнаружения и эвакуации спасателями Росавиации (Камчатской РПСБ) экипажа и пассажира с пропавшего на Камчатке самолета Ан-2", - говорится в сообщении. Отмечается, что люди на борту - два пилота и сопровождающий груз пассажир - живы, переданы в медучреждение. Воздушное судно Ан-2 в четверг следовало по маршруту село Мильково - поселок Оссора. По предварительной информации, самолет совершал коммерческий перелет по доставке груза, на борту были три человека. Ориентировочно, аварийный сигнал с борта воздушного судна был подан на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. В воскресенье официальный представитель Росавиации в Telegram-канале сообщил, что около пяти утра по московскому времени самолет был найден. Три человека, летевшие на самолете, живы, среди них - два пилота и пассажир, их эвакуировали с места ЧП. В главном управлении МЧС России по Камчатскому краю добавили, что состояние спасенных оценят в больнице. Следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
https://ria.ru/20241222/samolet-1990678147.html
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Кадры спасения пилотов и пассажира с пропавшего на Камчатке самолета Ан-2
Росавиация показала кадры спасения пилотов и пассажира с пропавшего на Камчатке самолета Ан-2
2024-12-22T16:01
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происшествия, россия, камчатка, усть-камчатский район, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ан-2
Происшествия, Россия, Камчатка, Усть-Камчатский район, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Ан-2
Опубликовано видео эвакуации экипажа с пропавшего Ан-2 на Камчатке
Росавиация показала момент эвакуации экипажа с пропавшего на Камчатке Ан-2