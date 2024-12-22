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В Турции вертолет врезался в здание больницы - РИА Новости, 22.12.2024
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10:51 22.12.2024 (обновлено: 11:01 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/vertolet-1990687940.html
В Турции вертолет врезался в здание больницы
В Турции вертолет врезался в здание больницы - РИА Новости, 22.12.2024
В Турции вертолет врезался в здание больницы
Вертолет потерпел крушение в турецком городе Мугла после того, как врезался в здание больницы, передает в воскресенье телеканал Habertürk. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T10:51:00+03:00
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в мире
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СТАМБУЛ, 22 дек - РИА Новости. Вертолет потерпел крушение в турецком городе Мугла после того, как врезался в здание больницы, передает в воскресенье телеканал Habertürk. "Вертолет врезался в здание научно-исследовательской больницы в Мугле и рухнул на землю", - сообщил канал. СМИ публикуют фотографии обломков вертолета, принадлежащего министерству здравоохранения Турции. Фюзеляж сильно поврежден, данных о пострадавших пока не поступало.
https://ria.ru/20241209/turtsija-1988120625.html
мугла (провинция)
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в мире, мугла (провинция), турция
В мире, Мугла (провинция), Турция
В Турции вертолет врезался в здание больницы

Habertrk: в турецком городе Мугла вертолет врезался в здание больницы

© соцсетиМесто происшествия, где вертолет потерпел крушение после того, как врезался в здание больницы в турецком городе Мугла
Место происшествия, где вертолет потерпел крушение после того, как врезался в здание больницы в турецком городе Мугла - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© соцсети
Место происшествия, где вертолет потерпел крушение после того, как врезался в здание больницы в турецком городе Мугла
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СТАМБУЛ, 22 дек - РИА Новости. Вертолет потерпел крушение в турецком городе Мугла после того, как врезался в здание больницы, передает в воскресенье телеканал Habertürk.
"Вертолет врезался в здание научно-исследовательской больницы в Мугле и рухнул на землю", - сообщил канал.
СМИ публикуют фотографии обломков вертолета, принадлежащего министерству здравоохранения Турции. Фюзеляж сильно поврежден, данных о пострадавших пока не поступало.
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9 декабря, 11:52
 
В миреМугла (провинция)Турция
 
 
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