https://ria.ru/20241222/vertolet-1990687940.html
В Турции вертолет врезался в здание больницы
В Турции вертолет врезался в здание больницы - РИА Новости, 22.12.2024
В Турции вертолет врезался в здание больницы
Вертолет потерпел крушение в турецком городе Мугла после того, как врезался в здание больницы, передает в воскресенье телеканал Habertürk. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T10:51:00+03:00
2024-12-22T10:51:00+03:00
2024-12-22T11:01:00+03:00
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СТАМБУЛ, 22 дек - РИА Новости. Вертолет потерпел крушение в турецком городе Мугла после того, как врезался в здание больницы, передает в воскресенье телеканал Habertürk. "Вертолет врезался в здание научно-исследовательской больницы в Мугле и рухнул на землю", - сообщил канал. СМИ публикуют фотографии обломков вертолета, принадлежащего министерству здравоохранения Турции. Фюзеляж сильно поврежден, данных о пострадавших пока не поступало.
https://ria.ru/20241209/turtsija-1988120625.html
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в мире, мугла (провинция), турция
В мире, Мугла (провинция), Турция
В Турции вертолет врезался в здание больницы
Habertrk: в турецком городе Мугла вертолет врезался в здание больницы