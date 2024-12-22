https://ria.ru/20241222/vertolet-1990687940.html

В Турции вертолет врезался в здание больницы

В Турции вертолет врезался в здание больницы - РИА Новости, 22.12.2024

В Турции вертолет врезался в здание больницы

Вертолет потерпел крушение в турецком городе Мугла после того, как врезался в здание больницы, передает в воскресенье телеканал Habertürk. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T10:51:00+03:00

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СТАМБУЛ, 22 дек - РИА Новости. Вертолет потерпел крушение в турецком городе Мугла после того, как врезался в здание больницы, передает в воскресенье телеканал Habertürk. "Вертолет врезался в здание научно-исследовательской больницы в Мугле и рухнул на землю", - сообщил канал. СМИ публикуют фотографии обломков вертолета, принадлежащего министерству здравоохранения Турции. Фюзеляж сильно поврежден, данных о пострадавших пока не поступало.

https://ria.ru/20241209/turtsija-1988120625.html

мугла (провинция)

турция

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в мире, мугла (провинция), турция