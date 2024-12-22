https://ria.ru/20241222/uoters-1990674836.html
Основатель Pink Floyd обвинил США и Израиль в геноциде палестинцев
Основатель Pink Floyd обвинил США и Израиль в геноциде палестинцев - РИА Новости, 22.12.2024
Основатель Pink Floyd обвинил США и Израиль в геноциде палестинцев
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости обвинил США и Израиль в геноциде палестинского народа и призвал их остановиться. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T07:07:00+03:00
2024-12-22T07:07:00+03:00
2024-12-22T07:07:00+03:00
израиль
в мире
сша
россия
pink floyd
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987865216_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_9b65eb2dcd306121ea54aa88bf89f3bd.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости обвинил США и Израиль в геноциде палестинского народа и призвал их остановиться. "Каждый человек с сердцем и мозгом во всем мире знает, что геноцид палестинского народа со стороны Израиля и Соединенных Штатов Америки - это неправильно… Нельзя уничтожать народ", - сказал Уотерс. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45 тысяч палестинцев, пострадали свыше 107 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241207/uoters-1987847883.html
https://ria.ru/20241222/uoters-1990669461.html
израиль
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987865216_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_86e3ea5d93beb063e1e087d57f808abf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, в мире, сша, россия, pink floyd, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Израиль, В мире, США, Россия, Pink Floyd, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Основатель Pink Floyd обвинил США и Израиль в геноциде палестинцев
Роджер Уотерс обвинил США и Израиль в геноциде палестинского народа