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Основатель Pink Floyd обвинил США и Израиль в геноциде палестинцев

Основатель Pink Floyd обвинил США и Израиль в геноциде палестинцев - РИА Новости, 22.12.2024

Основатель Pink Floyd обвинил США и Израиль в геноциде палестинцев

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости обвинил США и Израиль в геноциде палестинского народа и призвал их остановиться. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T07:07:00+03:00

2024-12-22T07:07:00+03:00

2024-12-22T07:07:00+03:00

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости обвинил США и Израиль в геноциде палестинского народа и призвал их остановиться. "Каждый человек с сердцем и мозгом во всем мире знает, что геноцид палестинского народа со стороны Израиля и Соединенных Штатов Америки - это неправильно… Нельзя уничтожать народ", - сказал Уотерс. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45 тысяч палестинцев, пострадали свыше 107 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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израиль, в мире, сша, россия, pink floyd, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024