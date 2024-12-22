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Основатель Pink Floyd назвал Нетаньяху военным преступником - РИА Новости, 22.12.2024
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04:35 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/uoters-1990669461.html
Основатель Pink Floyd назвал Нетаньяху военным преступником
Основатель Pink Floyd назвал Нетаньяху военным преступником - РИА Новости, 22.12.2024
Основатель Pink Floyd назвал Нетаньяху военным преступником
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху - военный преступник и должен провести остаток жизни в тюрьме, заявил основатель британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс в РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T04:35:00+03:00
2024-12-22T04:35:00+03:00
в мире
израиль
палестина
россия
биньямин нетаньяху
йоав галант
pink floyd
международный уголовный суд
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху - военный преступник и должен провести остаток жизни в тюрьме, заявил основатель британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости. "Нетаньяху — военный преступник. Его нужно посадить на остаток жизни в тюрьму. Он массовый убийца, организатор геноцида", — сказал Уотерс. Британский музыкант также назвал "отличной новостью" выдачу ордера на арест Нетаньяху Международным уголовным судом (МУС). Ранее МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241221/uoters-1990557927.html
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в мире, израиль, палестина, россия, биньямин нетаньяху, йоав галант, pink floyd, международный уголовный суд, хамас
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Pink Floyd, Международный уголовный суд, ХАМАС
Основатель Pink Floyd назвал Нетаньяху военным преступником

Роджер Уотерс назвал премьера Израиля Нетаньяху военным преступником

© AP Photo / Charles SykesРоджер Уотерс
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Charles Sykes
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху - военный преступник и должен провести остаток жизни в тюрьме, заявил основатель британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости.
"Нетаньяху — военный преступник. Его нужно посадить на остаток жизни в тюрьму. Он массовый убийца, организатор геноцида", — сказал Уотерс.
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Британский музыкант также назвал "отличной новостью" выдачу ордера на арест Нетаньяху Международным уголовным судом (МУС).
Ранее МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.
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В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильПалестинаРоссияБиньямин НетаньяхуЙоав ГалантPink FloydМеждународный уголовный судХАМАС
 
 
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