В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киеве, Сумской, Ровенской и еще 6 областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Сумской, Харьковской, Ровенской, Хмельницкой областях, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Житомирской, Киевской, Черкасской Черниговской областях страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, воздушную тревогу в Сумской области объявили в 21.21 мск, в Ровенской в 21.51 мск, в Хмельницкой - в 21.57 мск, в Харьковской - в 22.01 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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22 июня 2022, 17:18