https://ria.ru/20241222/ukraina-1990456906.html

"Все уже решено". Киев готовится к "особому формату" переговоров с Москвой

"Все уже решено". Киев готовится к "особому формату" переговоров с Москвой - РИА Новости, 22.12.2024

"Все уже решено". Киев готовится к "особому формату" переговоров с Москвой

Украина продолжает выступать против мирного диалога. Как признался Зеленский, спешить с завершением конфликта он не намерен. Будущая администрация Дональда... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T08:00:00+03:00

2024-12-22T08:00:00+03:00

2024-12-22T08:04:00+03:00

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Украина продолжает выступать против мирного диалога. Как признался Зеленский, спешить с завершением конфликта он не намерен. Будущая администрация Дональда Трампа в то же время не отказывается от своих планов. Вот только теперь даже предложенный Вашингтоном вариант может стать для киевского режима очень неприятным.Особый гостьМосква по-прежнему готова к диалогу и предварительных условий не выдвигает. Главное, чтобы в основу легли стамбульские договоренности и реалии на земле, подчеркивает российский президент Владимир Путин. При этом Кремль подпишет соглашения только с легитимными представителями Украины. В данный момент это члены Верховной рады. Если Зеленский проведет выборы и снова займет пост президента, то согласны общаться и с ним.Впрочем, инициативы даже о краткосрочном прекращении огня срывались из-за украинских властей."Мы минимум три раза соглашались на мероприятия подобного рода", — отметил Путин, говоря о недавнем предложении о рождественском перемирии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Еще раньше речь шла о том, чтобы ограничить удары по энергоинфраструктуре и судоходству в Черном море.Спикер Рады Руслан Стефанчук, в свою очередь, повторил, что условия переговоров должна диктовать только Украина. Лишь в одном Киев сейчас сходится с Москвой — конфликт необходимо завершить, а не заморозить. Обе стороны не хотят, чтобы противник за это время нарастил силы.К слову, вариант рождественского перемирия Орбана предусматривает остановку боевых действий только на два-три дня.Тем временем Трамп продолжает искать способ закончить все как можно скорее. Назначенный им спецпосланник по Украине Кит Келлог посетит Киев в январе. Вероятно, отмечает Reuters, прямо говорить о заключении мира пока не будут. Только "установят факты". По данным издания, он также может по пути заскочить в Париж и Рим, чтобы обсудить пару вопросов с ключевыми украинскими союзниками."Когда речь идет об Украине и России, я действительно верю, что это (заключение мира. — Прим. ред.) будет решено в течение следующих нескольких месяцев", — заявил представитель избранного президента.Безобразная кампанияПри этом в будущей администрации американского президента все сильнее недовольны Киевом. Келлог осудил власти Украины, после того как СБУ организовала убийство командующего войсками РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова."Подобное тому, что произошло, означает зайти слишком далеко. <…> Не думаю, что это была хорошая идея", — сказал он. Отставной американский генерал напомнил о существовании правил войны и "определенных вещах, которые просто не делают". Тем более такие выходки могут сорвать мирные планы.Вот только Киев мириться не хочет. В интервью французскому изданию Le Parisien Зеленский признал, что с этим "никуда не спешит". Сколько бы президентов или премьер-министров ни хотели прекращения боевых действий, просто сдаваться мы не собираемся, подчеркнул глава киевского режима.Также он по-прежнему отрицает, что получал послания о перемирии от Орбана. И обвиняет Будапешт в отсутствии мандата на переговоры. Отношения венгерского премьера и российского президента "слишком теплые", заявил Зеленский. А это мешает "поставить Москву на место".Советник Зеленского Дмитрий Литвин вообще дошел до прямых оскорблений, назвав Орбана "назойливым гонцом от Путина". Премьер Венгрии в ответ сообщил, что поддаваться на провокации не собирается, поскольку сейчас важно соблюдать "стратегическое спокойствие". В то же время министр иностранных дел страны Петер Сийярто назвал хамство Киева кампанией против Будапешта."Хорошо видно, что <...> (Зеленский. — Прим. ред.) в последние дни развернул против нас безобразную кампанию, на международной арене он постоянно нас провоцирует", — отметил глава МИД.Европейский спектакльКатегоричная позиция Зеленского выглядит довольно странно, ведь мало кто даже на Западе прогнозирует его действиям удачный исход. Независимо от того, что предпримет Джо Байден в последние недели президентства, Киев приближается к самому жесткому для себя варианту урегулирования, пишет Bloomberg. Таким образом Украина лишится части территории и не получит приглашение в НАТО.Источники издания в Вашингтоне утверждают, что вина за поражение Киева будет лежать на Байдене и Евросоюзе, которые промедлили с предоставлением военной помощи."Украинцам нужно принять фундаментальные решения о том, продолжать ли борьбу или вести переговоры и попытаться добиться прекращения огня", — заявляет госсекретарь США Энтони Блинкен, намекая, что окончание конфликта сейчас зависит только от Киева. Впрочем, Зеленский сказал, что сперва все равно надо переговорить с Трампом, но не ранее вступления того в должность."До инаугурации Трампа предложение не примут. А после надо понять, что Трамп не равен Байдену, концепция республиканцев совершенно не такая, как у демократов. И Зеленскому после 20 января очень много чего придется изменить. На мой взгляд, до этого момента Украина будет придерживаться прежнего курса", — говорит в беседе с РИА Новости венгерский политолог Дьердь Ногради.Зеленский, кроме США, хочет видеть на переговорах представителей ЕС. На этом настаивает и глава евродипломатии Кая Каллас. Научный директор аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" Джереми Шапиро считает, что именно в этом и заключается задача лидеров Евросоюза. В то же время, по его мнению, заявления Брюсселя по поводу введения миротворцев, по сути, пустые."Европа не способна на такое без поддержки США. Но это отличный пример политического спектакля", — отметил Шапиро.На реальное отношение Евросоюза к Киеву обратило внимание Politico. "Украина должна победить", — гласила формулировка в сообщении о 15-м пакете антироссийских санкций ЕС. Позже в Брюсселе заявили изданию об ошибке, а фразу просто убрали.Таким образом, несмотря на пафосные выступления союзников, надежд на Зеленского возлагают все меньше. И только в Киеве, похоже, по-прежнему игнорируют реальность. Впрочем, вечно это продолжаться не может.

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