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"Все уже решено". Киев готовится к "особому формату" переговоров с Москвой - РИА Новости, 22.12.2024
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08:00 22.12.2024 (обновлено: 08:04 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/ukraina-1990456906.html
"Все уже решено". Киев готовится к "особому формату" переговоров с Москвой
"Все уже решено". Киев готовится к "особому формату" переговоров с Москвой - РИА Новости, 22.12.2024
"Все уже решено". Киев готовится к "особому формату" переговоров с Москвой
Украина продолжает выступать против мирного диалога. Как признался Зеленский, спешить с завершением конфликта он не намерен. Будущая администрация Дональда... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T08:00:00+03:00
2024-12-22T08:04:00+03:00
киев
украина
москва
дональд трамп
виктор орбан
владимир путин
евросоюз
верховная рада украины
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Украина продолжает выступать против мирного диалога. Как признался Зеленский, спешить с завершением конфликта он не намерен. Будущая администрация Дональда Трампа в то же время не отказывается от своих планов. Вот только теперь даже предложенный Вашингтоном вариант может стать для киевского режима очень неприятным.Особый гостьМосква по-прежнему готова к диалогу и предварительных условий не выдвигает. Главное, чтобы в основу легли стамбульские договоренности и реалии на земле, подчеркивает российский президент Владимир Путин. При этом Кремль подпишет соглашения только с легитимными представителями Украины. В данный момент это члены Верховной рады. Если Зеленский проведет выборы и снова займет пост президента, то согласны общаться и с ним.Впрочем, инициативы даже о краткосрочном прекращении огня срывались из-за украинских властей."Мы минимум три раза соглашались на мероприятия подобного рода", — отметил Путин, говоря о недавнем предложении о рождественском перемирии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Еще раньше речь шла о том, чтобы ограничить удары по энергоинфраструктуре и судоходству в Черном море.Спикер Рады Руслан Стефанчук, в свою очередь, повторил, что условия переговоров должна диктовать только Украина. Лишь в одном Киев сейчас сходится с Москвой — конфликт необходимо завершить, а не заморозить. Обе стороны не хотят, чтобы противник за это время нарастил силы.К слову, вариант рождественского перемирия Орбана предусматривает остановку боевых действий только на два-три дня.Тем временем Трамп продолжает искать способ закончить все как можно скорее. Назначенный им спецпосланник по Украине Кит Келлог посетит Киев в январе. Вероятно, отмечает Reuters, прямо говорить о заключении мира пока не будут. Только "установят факты". По данным издания, он также может по пути заскочить в Париж и Рим, чтобы обсудить пару вопросов с ключевыми украинскими союзниками."Когда речь идет об Украине и России, я действительно верю, что это (заключение мира. — Прим. ред.) будет решено в течение следующих нескольких месяцев", — заявил представитель избранного президента.Безобразная кампанияПри этом в будущей администрации американского президента все сильнее недовольны Киевом. Келлог осудил власти Украины, после того как СБУ организовала убийство командующего войсками РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова."Подобное тому, что произошло, означает зайти слишком далеко. &lt;…&gt; Не думаю, что это была хорошая идея", — сказал он. Отставной американский генерал напомнил о существовании правил войны и "определенных вещах, которые просто не делают". Тем более такие выходки могут сорвать мирные планы.Вот только Киев мириться не хочет. В интервью французскому изданию Le Parisien Зеленский признал, что с этим "никуда не спешит". Сколько бы президентов или премьер-министров ни хотели прекращения боевых действий, просто сдаваться мы не собираемся, подчеркнул глава киевского режима.Также он по-прежнему отрицает, что получал послания о перемирии от Орбана. И обвиняет Будапешт в отсутствии мандата на переговоры. Отношения венгерского премьера и российского президента "слишком теплые", заявил Зеленский. А это мешает "поставить Москву на место".Советник Зеленского Дмитрий Литвин вообще дошел до прямых оскорблений, назвав Орбана "назойливым гонцом от Путина". Премьер Венгрии в ответ сообщил, что поддаваться на провокации не собирается, поскольку сейчас важно соблюдать "стратегическое спокойствие". В то же время министр иностранных дел страны Петер Сийярто назвал хамство Киева кампанией против Будапешта."Хорошо видно, что &lt;...&gt; (Зеленский. — Прим. ред.) в последние дни развернул против нас безобразную кампанию, на международной арене он постоянно нас провоцирует", — отметил глава МИД.Европейский спектакльКатегоричная позиция Зеленского выглядит довольно странно, ведь мало кто даже на Западе прогнозирует его действиям удачный исход. Независимо от того, что предпримет Джо Байден в последние недели президентства, Киев приближается к самому жесткому для себя варианту урегулирования, пишет Bloomberg. Таким образом Украина лишится части территории и не получит приглашение в НАТО.Источники издания в Вашингтоне утверждают, что вина за поражение Киева будет лежать на Байдене и Евросоюзе, которые промедлили с предоставлением военной помощи."Украинцам нужно принять фундаментальные решения о том, продолжать ли борьбу или вести переговоры и попытаться добиться прекращения огня", — заявляет госсекретарь США Энтони Блинкен, намекая, что окончание конфликта сейчас зависит только от Киева. Впрочем, Зеленский сказал, что сперва все равно надо переговорить с Трампом, но не ранее вступления того в должность."До инаугурации Трампа предложение не примут. А после надо понять, что Трамп не равен Байдену, концепция республиканцев совершенно не такая, как у демократов. И Зеленскому после 20 января очень много чего придется изменить. На мой взгляд, до этого момента Украина будет придерживаться прежнего курса", — говорит в беседе с РИА Новости венгерский политолог Дьердь Ногради.Зеленский, кроме США, хочет видеть на переговорах представителей ЕС. На этом настаивает и глава евродипломатии Кая Каллас. Научный директор аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" Джереми Шапиро считает, что именно в этом и заключается задача лидеров Евросоюза. В то же время, по его мнению, заявления Брюсселя по поводу введения миротворцев, по сути, пустые."Европа не способна на такое без поддержки США. Но это отличный пример политического спектакля", — отметил Шапиро.На реальное отношение Евросоюза к Киеву обратило внимание Politico. "Украина должна победить", — гласила формулировка в сообщении о 15-м пакете антироссийских санкций ЕС. Позже в Брюсселе заявили изданию об ошибке, а фразу просто убрали.Таким образом, несмотря на пафосные выступления союзников, надежд на Зеленского возлагают все меньше. И только в Киеве, похоже, по-прежнему игнорируют реальность. Впрочем, вечно это продолжаться не может.
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киев, украина, москва, дональд трамп, виктор орбан, владимир путин, евросоюз, верховная рада украины, служба безопасности украины, владимир зеленский, политика
Киев, Украина, Москва, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Владимир Путин, Евросоюз, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины, Владимир Зеленский, Политика
"Все уже решено". Киев готовится к "особому формату" переговоров с Москвой

Венгерский политолог Ногради: Киев выжидает инаугурации Трампа

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Украина продолжает выступать против мирного диалога. Как признался Зеленский, спешить с завершением конфликта он не намерен. Будущая администрация Дональда Трампа в то же время не отказывается от своих планов. Вот только теперь даже предложенный Вашингтоном вариант может стать для киевского режима очень неприятным.

Особый гость

Москва по-прежнему готова к диалогу и предварительных условий не выдвигает. Главное, чтобы в основу легли стамбульские договоренности и реалии на земле, подчеркивает российский президент Владимир Путин. При этом Кремль подпишет соглашения только с легитимными представителями Украины. В данный момент это члены Верховной рады. Если Зеленский проведет выборы и снова займет пост президента, то согласны общаться и с ним.
© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином Дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином Дворе
Впрочем, инициативы даже о краткосрочном прекращении огня срывались из-за украинских властей.
"Мы минимум три раза соглашались на мероприятия подобного рода", — отметил Путин, говоря о недавнем предложении о рождественском перемирии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Еще раньше речь шла о том, чтобы ограничить удары по энергоинфраструктуре и судоходству в Черном море.
Спикер Рады Руслан Стефанчук, в свою очередь, повторил, что условия переговоров должна диктовать только Украина. Лишь в одном Киев сейчас сходится с Москвой — конфликт необходимо завершить, а не заморозить. Обе стороны не хотят, чтобы противник за это время нарастил силы.
К слову, вариант рождественского перемирия Орбана предусматривает остановку боевых действий только на два-три дня.
Тем временем Трамп продолжает искать способ закончить все как можно скорее. Назначенный им спецпосланник по Украине Кит Келлог посетит Киев в январе. Вероятно, отмечает Reuters, прямо говорить о заключении мира пока не будут. Только "установят факты". По данным издания, он также может по пути заскочить в Париж и Рим, чтобы обсудить пару вопросов с ключевыми украинскими союзниками.
"Когда речь идет об Украине и России, я действительно верю, что это (заключение мира. — Прим. ред.) будет решено в течение следующих нескольких месяцев", — заявил представитель избранного президента.
© AP Photo / Andrew HarnikКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кит Келлог

Безобразная кампания

При этом в будущей администрации американского президента все сильнее недовольны Киевом. Келлог осудил власти Украины, после того как СБУ организовала убийство командующего войсками РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
"Подобное тому, что произошло, означает зайти слишком далеко. <…> Не думаю, что это была хорошая идея", — сказал он. Отставной американский генерал напомнил о существовании правил войны и "определенных вещах, которые просто не делают". Тем более такие выходки могут сорвать мирные планы.
Вот только Киев мириться не хочет. В интервью французскому изданию Le Parisien Зеленский признал, что с этим "никуда не спешит". Сколько бы президентов или премьер-министров ни хотели прекращения боевых действий, просто сдаваться мы не собираемся, подчеркнул глава киевского режима.
© Фото : Orbán Viktor/XВиктор Орбан и Дональд Трамп во время встречи в поместье Мар-а-Лаго во Флориде
Виктор Орбан и Дональд Трамп во время встречи в поместье Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Orbán Viktor/X
Виктор Орбан и Дональд Трамп во время встречи в поместье Мар-а-Лаго во Флориде
Также он по-прежнему отрицает, что получал послания о перемирии от Орбана. И обвиняет Будапешт в отсутствии мандата на переговоры. Отношения венгерского премьера и российского президента "слишком теплые", заявил Зеленский. А это мешает "поставить Москву на место".
Советник Зеленского Дмитрий Литвин вообще дошел до прямых оскорблений, назвав Орбана "назойливым гонцом от Путина". Премьер Венгрии в ответ сообщил, что поддаваться на провокации не собирается, поскольку сейчас важно соблюдать "стратегическое спокойствие". В то же время министр иностранных дел страны Петер Сийярто назвал хамство Киева кампанией против Будапешта.
"Хорошо видно, что <...> (Зеленский. — Прим. ред.) в последние дни развернул против нас безобразную кампанию, на международной арене он постоянно нас провоцирует", — отметил глава МИД.
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

Европейский спектакль

Категоричная позиция Зеленского выглядит довольно странно, ведь мало кто даже на Западе прогнозирует его действиям удачный исход. Независимо от того, что предпримет Джо Байден в последние недели президентства, Киев приближается к самому жесткому для себя варианту урегулирования, пишет Bloomberg. Таким образом Украина лишится части территории и не получит приглашение в НАТО.
Источники издания в Вашингтоне утверждают, что вина за поражение Киева будет лежать на Байдене и Евросоюзе, которые промедлили с предоставлением военной помощи.
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
"Украинцам нужно принять фундаментальные решения о том, продолжать ли борьбу или вести переговоры и попытаться добиться прекращения огня", — заявляет госсекретарь США Энтони Блинкен, намекая, что окончание конфликта сейчас зависит только от Киева. Впрочем, Зеленский сказал, что сперва все равно надо переговорить с Трампом, но не ранее вступления того в должность.
"До инаугурации Трампа предложение не примут. А после надо понять, что Трамп не равен Байдену, концепция республиканцев совершенно не такая, как у демократов. И Зеленскому после 20 января очень много чего придется изменить. На мой взгляд, до этого момента Украина будет придерживаться прежнего курса", — говорит в беседе с РИА Новости венгерский политолог Дьердь Ногради.
Зеленский, кроме США, хочет видеть на переговорах представителей ЕС. На этом настаивает и глава евродипломатии Кая Каллас. Научный директор аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" Джереми Шапиро считает, что именно в этом и заключается задача лидеров Евросоюза. В то же время, по его мнению, заявления Брюсселя по поводу введения миротворцев, по сути, пустые.
© AP Photo / Olivier HosletВладимир Зеленский, Кая Каллас и Гитанас Науседа во время саммита ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский, Кая Каллас и Гитанас Науседа во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Olivier Hoslet
Владимир Зеленский, Кая Каллас и Гитанас Науседа во время саммита ЕС в Брюсселе
"Европа не способна на такое без поддержки США. Но это отличный пример политического спектакля", — отметил Шапиро.
На реальное отношение Евросоюза к Киеву обратило внимание Politico. "Украина должна победить", — гласила формулировка в сообщении о 15-м пакете антироссийских санкций ЕС. Позже в Брюсселе заявили изданию об ошибке, а фразу просто убрали.
Таким образом, несмотря на пафосные выступления союзников, надежд на Зеленского возлагают все меньше. И только в Киеве, похоже, по-прежнему игнорируют реальность. Впрочем, вечно это продолжаться не может.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
"Киев за это ответит". США собираются принять жесткое решение по Украине
17 декабря, 08:00
 
КиевУкраинаМоскваДональд ТрампВиктор ОрбанВладимир ПутинЕвросоюзВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийПолитика
 
 
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