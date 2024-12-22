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В США резко высказались о Зеленском после ударов по городам России - РИА Новости, 22.12.2024
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02:18 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/udary-1990664457.html
В США резко высказались о Зеленском после ударов по городам России
В США резко высказались о Зеленском после ударов по городам России - РИА Новости, 22.12.2024
В США резко высказались о Зеленском после ударов по городам России
Украинские удары беспилотниками и дальнобойными ракетами по городам России, находящимся далеко от линии фронта, не имеют никакого смысла, бесполезны в военном... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T02:18:00+03:00
2024-12-22T02:18:00+03:00
в мире
казань
россия
украина
владимир зеленский
мария захарова
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Украинские удары беспилотниками и дальнобойными ракетами по городам России, находящимся далеко от линии фронта, не имеют никакого смысла, бесполезны в военном плане и не способны изменить ситуацию. Такое мнение высказал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в Эфире своего YouTube-канала Deep Dive."Вам нужно понять одну вещь: да, это очередная атака по российской территории, но она не окажет никакого влияния на войну", — сказал он, комментируя вчерашнюю атаку беспилотниками по Казани.Дэвис отметил, что подобные атаки не направлены на какие-либо военные объекты или критическую инфраструктуру России, а имеют лишь одно предназначение — повысить градус эскалации. Он выразил уверенность, что главе киевского режима не удастся добиться желаемых результатов, потому что не в состоянии выдержать прямую конкуренцию с Россией."Он (Зеленский. — Прим. ред.) не может участвовать в конфликте лицом к лицу с Россией и выйти победителем. Из-за них (Действий Зеленского. — Прим. ред.) Украине будет только хуже", — предупредил отставной военный, сравнив действия Зеленского с попыткой разворошить улей палкой.По его словам, сложно понять, что делает правительство Зеленского и чего именно они хотят добиться, а единственные, кто страдают от подобных действий — это украинский народ.В субботу украинские БПЛА атаковали Казань, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили два высотных здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, несколько районов республики.В пятницу около 15.30 мск украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску в Курской области. В результате пять человек погибли и 12 пострадали. Повреждения получили Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Также повреждены несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости атаки БПЛА на Казань, заявила, что Владимир Зеленский стал главой террористической ячейки и назвала его "Усамой Бен Зеленским".
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в мире, казань, россия, украина, владимир зеленский, мария захарова, вооруженные силы сша
В мире, Казань, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Вооруженные силы США
В США резко высказались о Зеленском после ударов по городам России

Подполковник Дэвис назвал бессмысленными украинские удары по территории России

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Украинские удары беспилотниками и дальнобойными ракетами по городам России, находящимся далеко от линии фронта, не имеют никакого смысла, бесполезны в военном плане и не способны изменить ситуацию. Такое мнение высказал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в Эфире своего YouTube-канала Deep Dive.
«
"Вам нужно понять одну вещь: да, это очередная атака по российской территории, но она не окажет никакого влияния на войну", — сказал он, комментируя вчерашнюю атаку беспилотниками по Казани.
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Дэвис отметил, что подобные атаки не направлены на какие-либо военные объекты или критическую инфраструктуру России, а имеют лишь одно предназначение — повысить градус эскалации. Он выразил уверенность, что главе киевского режима не удастся добиться желаемых результатов, потому что не в состоянии выдержать прямую конкуренцию с Россией.
"Он (Зеленский. — Прим. ред.) не может участвовать в конфликте лицом к лицу с Россией и выйти победителем. Из-за них (Действий Зеленского. — Прим. ред.) Украине будет только хуже", — предупредил отставной военный, сравнив действия Зеленского с попыткой разворошить улей палкой.
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По его словам, сложно понять, что делает правительство Зеленского и чего именно они хотят добиться, а единственные, кто страдают от подобных действий — это украинский народ.
В субботу украинские БПЛА атаковали Казань, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили два высотных здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, несколько районов республики.
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В пятницу около 15.30 мск украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску в Курской области. В результате пять человек погибли и 12 пострадали. Повреждения получили Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Также повреждены несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости атаки БПЛА на Казань, заявила, что Владимир Зеленский стал главой террористической ячейки и назвала его "Усамой Бен Зеленским".
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В миреКазаньРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВооруженные силы США
 
 
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