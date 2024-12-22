Во Франции раскрыли, что Трамп сделает с базами ЦРУ на Украине
Филиппо: встреча Бернса и Зеленского говорит, что ЦРУ не уйдет с Украины
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Встреча главы киевского режима Владимира Зеленского и директора американского ЦРУ Билла Бернса нельзя считать хорошим знаком, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
"Зеленский встретился с боссом ЦРУ Биллом Бернсом, которого через несколько недель сменит кандидат Трампа. Что они задумали? Мы знаем, что с момента избрания Трампа в начале ноября "ястребы" пытаются продолжить и обострить конфликт", — считает он.
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По словам Филиппо, участие ЦРУ никогда нельзя считать "хорошим знаком".
Ранее издание New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников Украины, США и Европы сообщило, что за последние восемь лет США при поддержке ЦРУ создали 12 секретных объектов на территории Украины вблизи ее границы с Россией, Украина превратилась в один из важнейших разведывательных плацдармов Вашингтона в борьбе с Москвой.
Ранее депутат бундестага и глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в интервью медиагруппе Funke напомнила, что до начала конфликта на Украине там находились 4000 солдат НАТО, у границ с Россией были размещены 12 баз ЦРУ и проводились совместные учения на Черном море. "Вовлечение в американскую военную зону влияния шло полным ходом", — добавила она.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
В России неоднократно отмечали, что НАТО ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и разжигание конфликтов у российских рубежей.