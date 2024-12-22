https://ria.ru/20241222/tsru-1990708453.html

Во Франции раскрыли, что Трамп сделает с базами ЦРУ на Украине

Во Франции раскрыли, что Трамп сделает с базами ЦРУ на Украине - РИА Новости, 22.12.2024

Во Франции раскрыли, что Трамп сделает с базами ЦРУ на Украине

Встреча главы киевского режима Владимира Зеленского и директора американского ЦРУ Билла Бернса нельзя считать хорошим знаком, заявил лидер французской партии... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T15:36:00+03:00

2024-12-22T15:36:00+03:00

2024-12-22T15:36:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

сара вагенкнехт

флориан филиппо

центральное разведывательное управление (цру)

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982244645_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_c8044f1f1722552bef92965d3b102651.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Встреча главы киевского режима Владимира Зеленского и директора американского ЦРУ Билла Бернса нельзя считать хорошим знаком, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."Зеленский встретился с боссом ЦРУ Биллом Бернсом, которого через несколько недель сменит кандидат Трампа. Что они задумали? Мы знаем, что с момента избрания Трампа в начале ноября "ястребы" пытаются продолжить и обострить конфликт", — считает он.По словам Филиппо, участие ЦРУ никогда нельзя считать "хорошим знаком"."ЦРУ, которое уже создало 11 баз на Украине у границы с Россией, не собирается сдаваться. Поэтому Трампу предстоит огромная работа по наведению порядка, и он явно намерен ее выполнить!" — подытожил он.Ранее издание New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников Украины, США и Европы сообщило, что за последние восемь лет США при поддержке ЦРУ создали 12 секретных объектов на территории Украины вблизи ее границы с Россией, Украина превратилась в один из важнейших разведывательных плацдармов Вашингтона в борьбе с Москвой.Ранее депутат бундестага и глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в интервью медиагруппе Funke напомнила, что до начала конфликта на Украине там находились 4000 солдат НАТО, у границ с Россией были размещены 12 баз ЦРУ и проводились совместные учения на Черном море. "Вовлечение в американскую военную зону влияния шло полным ходом", — добавила она.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.В России неоднократно отмечали, что НАТО ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и разжигание конфликтов у российских рубежей.

https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977433618.html

https://ria.ru/20240930/chili-1975025267.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, сара вагенкнехт, флориан филиппо, центральное разведывательное управление (цру), нато, патриот, дмитрий песков