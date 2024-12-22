https://ria.ru/20241222/tsentr-1990693267.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра" - РИА Новости, 22.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра"
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 480 военнослужащих, два танка, боевые бронемашины... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T12:10:00+03:00
2024-12-22T12:10:00+03:00
2024-12-22T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983597291_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_846eb790120fdb965e8e6f7244c5bd08.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 480 военнослужащих, два танка, боевые бронемашины "Варта" и "Козак", говорится в сводке Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмового батальона национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Песчаное, Андреевка, Зверево, Удачное, Красноармейск, Новооленовка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики."Отразили 11 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 480 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины "Варта" и "Козак", девять автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М101 производства США", - сказано в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20241222/ukraina-1990675093.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983597291_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_38cff4cb0c0c2570f05c2107cd513e7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра"
ВСУ за сутки потеряли до 480 человек в зоне ответственности "Центра"