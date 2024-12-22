https://ria.ru/20241222/tsentr-1990693267.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра" - РИА Новости, 22.12.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Центра"

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 480 военнослужащих, два танка, боевые бронемашины... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T12:10:00+03:00

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2024-12-22T12:21:00+03:00

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 480 военнослужащих, два танка, боевые бронемашины "Варта" и "Козак", говорится в сводке Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмового батальона национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Песчаное, Андреевка, Зверево, Удачное, Красноармейск, Новооленовка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики."Отразили 11 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 480 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины "Варта" и "Козак", девять автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М101 производства США", - сказано в сообщении ведомства.

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, украина