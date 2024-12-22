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Путин оценил трассу М-12 между Москвой и Казанью - РИА Новости, 22.12.2024
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13:50 22.12.2024 (обновлено: 14:04 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/trassa-1990700054.html
Путин оценил трассу М-12 между Москвой и Казанью
Путин оценил трассу М-12 между Москвой и Казанью - РИА Новости, 22.12.2024
Путин оценил трассу М-12 между Москвой и Казанью
Трасса М-12 от Москвы до Казани показала свою востребованность у автомобилистов, ее развитие на восток будет продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T13:50:00+03:00
2024-12-22T14:04:00+03:00
москва
казань
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Трасса М-12 от Москвы до Казани показала свою востребованность у автомобилистов, ее развитие на восток будет продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин."Практически год назад, в конце декабря был введен современный участок автодороги М-12 от Москвы до Казани. Эта трасса оказалась очень востребованной. В общей сложности ей уже воспользовались более 26 миллионов и перевезено свыше 70 миллионов тонн грузов", - сказал Путин в ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры."Как и планировали, будет и дальше развивать эту значимую магистраль в направлении Екатеринбурга, Тюмени и далее на восток", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20241222/putin-1990700902.html
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москва, казань, владимир путин, экономика
Москва, Казань, Владимир Путин, Экономика
Путин оценил трассу М-12 между Москвой и Казанью

Путин назвал трассу М-12 между Москвой и Казанью востребованной

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУчасток трассы М-12 Москва-Казань
Участок трассы М-12 Москва-Казань - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Участок трассы М-12 Москва-Казань. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Трасса М-12 от Москвы до Казани показала свою востребованность у автомобилистов, ее развитие на восток будет продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Практически год назад, в конце декабря был введен современный участок автодороги М-12 от Москвы до Казани. Эта трасса оказалась очень востребованной. В общей сложности ей уже воспользовались более 26 миллионов и перевезено свыше 70 миллионов тонн грузов", - сказал Путин в ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры.
"Как и планировали, будет и дальше развивать эту значимую магистраль в направлении Екатеринбурга, Тюмени и далее на восток", - добавил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
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