https://ria.ru/20241222/trassa-1990700054.html

Путин оценил трассу М-12 между Москвой и Казанью

Путин оценил трассу М-12 между Москвой и Казанью - РИА Новости, 22.12.2024

Путин оценил трассу М-12 между Москвой и Казанью

Трасса М-12 от Москвы до Казани показала свою востребованность у автомобилистов, ее развитие на восток будет продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T13:50:00+03:00

2024-12-22T13:50:00+03:00

2024-12-22T14:04:00+03:00

москва

казань

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Трасса М-12 от Москвы до Казани показала свою востребованность у автомобилистов, ее развитие на восток будет продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин."Практически год назад, в конце декабря был введен современный участок автодороги М-12 от Москвы до Казани. Эта трасса оказалась очень востребованной. В общей сложности ей уже воспользовались более 26 миллионов и перевезено свыше 70 миллионов тонн грузов", - сказал Путин в ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры."Как и планировали, будет и дальше развивать эту значимую магистраль в направлении Екатеринбурга, Тюмени и далее на восток", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20241222/putin-1990700902.html

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Варвара Скокшина

москва, казань, владимир путин, экономика