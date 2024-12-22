https://ria.ru/20241222/trassa-1990700054.html
Путин оценил трассу М-12 между Москвой и Казанью
Путин оценил трассу М-12 между Москвой и Казанью - РИА Новости, 22.12.2024
Путин оценил трассу М-12 между Москвой и Казанью
Трасса М-12 от Москвы до Казани показала свою востребованность у автомобилистов, ее развитие на восток будет продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T13:50:00+03:00
2024-12-22T13:50:00+03:00
2024-12-22T14:04:00+03:00
москва
казань
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Трасса М-12 от Москвы до Казани показала свою востребованность у автомобилистов, ее развитие на восток будет продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин."Практически год назад, в конце декабря был введен современный участок автодороги М-12 от Москвы до Казани. Эта трасса оказалась очень востребованной. В общей сложности ей уже воспользовались более 26 миллионов и перевезено свыше 70 миллионов тонн грузов", - сказал Путин в ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры."Как и планировали, будет и дальше развивать эту значимую магистраль в направлении Екатеринбурга, Тюмени и далее на восток", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20241222/putin-1990700902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, казань, владимир путин, экономика
Москва, Казань, Владимир Путин, Экономика
Путин оценил трассу М-12 между Москвой и Казанью
Путин назвал трассу М-12 между Москвой и Казанью востребованной