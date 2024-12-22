https://ria.ru/20241222/tramp-1990747934.html

Трамп пообещал, что в США будут признавать только два пола

Трамп пообещал, что в США будут признавать только два пола - РИА Новости, 22.12.2024

Трамп пообещал, что в США будут признавать только два пола

Выигравший выборы президента в США Дональд Трамп в воскресенье пообещал утвердить на государственном уровне официальную политику, согласно которой в стране... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T22:34:00+03:00

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2024-12-22T22:34:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Выигравший выборы президента в США Дональд Трамп в воскресенье пообещал утвердить на государственном уровне официальную политику, согласно которой в стране признаются только два пола - мужской и женский. "При администрации Трампа будет официальная политика властей Соединенных Штатов, по которой существует только два пола - мужчины и женщины. Это не звучит особенно сложно, не так ли?" - сказал Трамп, выступая на конференции Turning Point USA в штате Аризона. Как следует из трансляции мероприятия, участники конференции отреагировали на слова будущего президента аплодисментами. Ранее газета Times со ссылкой на источники военной сферы сообщала, что Трамп планирует принять указ, который приведет к увольнению всех военных-трансгендеров, в результате чего со службы могут уйти около 15 тысяч человек Американский предприниматель Илон Маск, которого Трамп планирует назначить главой департамента государственной эффективности, в свою очередь, поддерживает пожизненное тюремное заключение для врачей, проводящих операции по смене пола детям. Как показало проведенное в ноябре исследование агентства Ассошиэйтед Пресс, около половины американских граждан считают, что поддержка прав трансгендеров в США "зашла слишком далеко".

https://ria.ru/20241107/mask-1982494497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, аризона, дональд трамп, илон маск