https://ria.ru/20241222/tramp-1990745645.html

Трамп создаст в США новую систему ПРО

Трамп создаст в США новую систему ПРО - РИА Новости, 22.12.2024

Трамп создаст в США новую систему ПРО

Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что создаст в стране новую систему противоракетной обороны полностью американского производства. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T21:44:00+03:00

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2024-12-22T21:44:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что создаст в стране новую систему противоракетной обороны полностью американского производства. "Я отдам распоряжение нашим военным начать строительство большого противоракетного щита "Железный купол", который будет полностью изготовлен в США", - сказал он, выступая на конференции Turning Point USA в штате Аризона. По словам Трампа, подобную систему ПРО намеревался построить еще бывший президент США Рональд Рейган, однако на тот момент у американских военных отсутствовали необходимые технологии. Будущий американский лидер выразил уверенность в том, что нынешние оборонные возможности позволяют США "сбивать иголку с небу".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, аризона, дональд трамп, рональд рейган