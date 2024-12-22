https://ria.ru/20241222/tramp-1990745645.html
Трамп создаст в США новую систему ПРО
Трамп создаст в США новую систему ПРО - РИА Новости, 22.12.2024
Трамп создаст в США новую систему ПРО
Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что создаст в стране новую систему противоракетной обороны полностью американского производства. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T21:44:00+03:00
2024-12-22T21:44:00+03:00
2024-12-22T21:44:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что создаст в стране новую систему противоракетной обороны полностью американского производства. "Я отдам распоряжение нашим военным начать строительство большого противоракетного щита "Железный купол", который будет полностью изготовлен в США", - сказал он, выступая на конференции Turning Point USA в штате Аризона. По словам Трампа, подобную систему ПРО намеревался построить еще бывший президент США Рональд Рейган, однако на тот момент у американских военных отсутствовали необходимые технологии. Будущий американский лидер выразил уверенность в том, что нынешние оборонные возможности позволяют США "сбивать иголку с небу".
https://ria.ru/20241222/tramp-1990633628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, аризона, дональд трамп, рональд рейган
В мире, США, Аризона, Дональд Трамп, Рональд Рейган
Трамп создаст в США новую систему ПРО
Трамп заявил, что создаст в США систему ПРО полностью американского производства