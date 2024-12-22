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Трамп сказал, какие ограничения Байдена отменит в первый день президентства - РИА Новости, 22.12.2024
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21:35 22.12.2024 (обновлено: 21:37 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/tramp-1990744989.html
Трамп сказал, какие ограничения Байдена отменит в первый день президентства
Трамп сказал, какие ограничения Байдена отменит в первый день президентства - РИА Новости, 22.12.2024
Трамп сказал, какие ограничения Байдена отменит в первый день президентства
Выигравший выборы президента в США Дональд Трамп пообещал, что отменит все действующие ограничения в области производства энергоносителей и ограничения на... РИА Новости, 22.12.2024
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Выигравший выборы президента в США Дональд Трамп пообещал, что отменит все действующие ограничения в области производства энергоносителей и ограничения на экспорт газа, введенные действующим главой государства Джо Байденом."Чтобы спасти нашу экономику, я в первый день подпишу указы, которые положат конец всем ограничениям Байдена на производство энергии, прекращу его безумный мандат на электрические автомобили, отменю его запрет на экспорт природного газа", - сказал Трамп, выступая на конференции Turning Point USA в штате Аризона.Он добавил, что также объявит о чрезвычайном положении в США в связи с ситуацией в энергетической сфере.
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сша, цены на нефть, дональд трамп, аризона, джо байден
США, Цены на нефть, Дональд Трамп, Аризона, Джо Байден
Трамп сказал, какие ограничения Байдена отменит в первый день президентства

Трамп намерен отменить все ограничения на производство и экспорт энергоносителей

© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Выигравший выборы президента в США Дональд Трамп пообещал, что отменит все действующие ограничения в области производства энергоносителей и ограничения на экспорт газа, введенные действующим главой государства Джо Байденом.
«
"Чтобы спасти нашу экономику, я в первый день подпишу указы, которые положат конец всем ограничениям Байдена на производство энергии, прекращу его безумный мандат на электрические автомобили, отменю его запрет на экспорт природного газа", - сказал Трамп, выступая на конференции Turning Point USA в штате Аризона.
Он добавил, что также объявит о чрезвычайном положении в США в связи с ситуацией в энергетической сфере.
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СШАЦены на нефтьДональд ТрампАризонаДжо Байден
 
 
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