https://ria.ru/20241222/tramp-1990744989.html
Трамп сказал, какие ограничения Байдена отменит в первый день президентства
Трамп сказал, какие ограничения Байдена отменит в первый день президентства - РИА Новости, 22.12.2024
Трамп сказал, какие ограничения Байдена отменит в первый день президентства
Выигравший выборы президента в США Дональд Трамп пообещал, что отменит все действующие ограничения в области производства энергоносителей и ограничения на... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T21:35:00+03:00
2024-12-22T21:35:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Выигравший выборы президента в США Дональд Трамп пообещал, что отменит все действующие ограничения в области производства энергоносителей и ограничения на экспорт газа, введенные действующим главой государства Джо Байденом."Чтобы спасти нашу экономику, я в первый день подпишу указы, которые положат конец всем ограничениям Байдена на производство энергии, прекращу его безумный мандат на электрические автомобили, отменю его запрет на экспорт природного газа", - сказал Трамп, выступая на конференции Turning Point USA в штате Аризона.Он добавил, что также объявит о чрезвычайном положении в США в связи с ситуацией в энергетической сфере.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, цены на нефть, дональд трамп, аризона, джо байден
США, Цены на нефть, Дональд Трамп, Аризона, Джо Байден
Трамп сказал, какие ограничения Байдена отменит в первый день президентства
Трамп намерен отменить все ограничения на производство и экспорт энергоносителей