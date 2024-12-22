Трамп потребует вернуть Панамский канал в собственность США
Трамп будет требовать быстрого возвращения Панамского канала в собственность США
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него.
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"С нашими ВМС и торговлей обходятся очень нечестно… Мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен США в полном объеме, быстро и без каких-либо последствий", - сообщил он на конференции Turning Point USA в штате Аризона..
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Избранный американский президент подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания Военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Он добавил, что США являются крупнейшим пользователем канала, обеспечивая свыше 72% всех проходов по нему.
"Панамский канал считается жизненно важным национальным активом США в связи с его важнейшей ролью для американской экономики, всей мировой экономики, а также для национальной безопасности", - отметил Трамп.
Ранее избранный президент США пригрозил вернуть во владение США Панамский канал, если власти Панамы не отрегулируют его "смехотворно" высокие тарифы.
Панамский канал - искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Один из важнейших транспортных водных путей международного значения.
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