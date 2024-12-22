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Трамп потребует вернуть Панамский канал в собственность США - РИА Новости, 22.12.2024
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21:11 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/tramp-1990743166.html
Трамп потребует вернуть Панамский канал в собственность США
Трамп потребует вернуть Панамский канал в собственность США - РИА Новости, 22.12.2024
Трамп потребует вернуть Панамский канал в собственность США
Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T21:11:00+03:00
2024-12-22T21:11:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. "С нашими ВМС и торговлей обходятся очень нечестно… Мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен США в полном объеме, быстро и без каких-либо последствий", - сообщил он на конференции Turning Point USA в штате Аризона.. Трамп пожаловался на то, что Панама взимает с США чрезмерную плату за проход по каналу, назвав происходящее "позором". Избранный американский президент подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания Военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Он добавил, что США являются крупнейшим пользователем канала, обеспечивая свыше 72% всех проходов по нему. "Панамский канал считается жизненно важным национальным активом США в связи с его важнейшей ролью для американской экономики, всей мировой экономики, а также для национальной безопасности", - отметил Трамп. Ранее избранный президент США пригрозил вернуть во владение США Панамский канал, если власти Панамы не отрегулируют его "смехотворно" высокие тарифы. Панамский канал - искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Один из важнейших транспортных водных путей международного значения.
https://ria.ru/20241222/vozvraschenie-1990670615.html
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в мире, сша, панамский канал, панама, дональд трамп
В мире, США, Панамский канал, Панама, Дональд Трамп
Трамп потребует вернуть Панамский канал в собственность США

Трамп будет требовать быстрого возвращения Панамского канала в собственность США

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него.
«
"С нашими ВМС и торговлей обходятся очень нечестно… Мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен США в полном объеме, быстро и без каких-либо последствий", - сообщил он на конференции Turning Point USA в штате Аризона..
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США
Вчера, 05:22
Трамп пожаловался на то, что Панама взимает с США чрезмерную плату за проход по каналу, назвав происходящее "позором".
Избранный американский президент подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания Военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Он добавил, что США являются крупнейшим пользователем канала, обеспечивая свыше 72% всех проходов по нему.
"Панамский канал считается жизненно важным национальным активом США в связи с его важнейшей ролью для американской экономики, всей мировой экономики, а также для национальной безопасности", - отметил Трамп.
Ранее избранный президент США пригрозил вернуть во владение США Панамский канал, если власти Панамы не отрегулируют его "смехотворно" высокие тарифы.
Панамский канал - искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Один из важнейших транспортных водных путей международного значения.
Избранный президент США Дональд Трамп в своем гольф-клубе во Флориде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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18 декабря, 16:14
 
В миреСШАПанамский каналПанамаДональд Трамп
 
 
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