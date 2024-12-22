https://ria.ru/20241222/tramp-1990743166.html

Трамп потребует вернуть Панамский канал в собственность США

Трамп потребует вернуть Панамский канал в собственность США - РИА Новости, 22.12.2024

Трамп потребует вернуть Панамский канал в собственность США

Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких... РИА Новости, 22.12.2024

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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. "С нашими ВМС и торговлей обходятся очень нечестно… Мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен США в полном объеме, быстро и без каких-либо последствий", - сообщил он на конференции Turning Point USA в штате Аризона.. Трамп пожаловался на то, что Панама взимает с США чрезмерную плату за проход по каналу, назвав происходящее "позором". Избранный американский президент подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания Военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Он добавил, что США являются крупнейшим пользователем канала, обеспечивая свыше 72% всех проходов по нему. "Панамский канал считается жизненно важным национальным активом США в связи с его важнейшей ролью для американской экономики, всей мировой экономики, а также для национальной безопасности", - отметил Трамп. Ранее избранный президент США пригрозил вернуть во владение США Панамский канал, если власти Панамы не отрегулируют его "смехотворно" высокие тарифы. Панамский канал - искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Один из важнейших транспортных водных путей международного значения.

https://ria.ru/20241222/vozvraschenie-1990670615.html

https://ria.ru/20241218/tramp-1989943643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, панамский канал, панама, дональд трамп