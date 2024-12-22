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Трамп ждет встречи с Путиным по Украине - РИА Новости, 22.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:04 22.12.2024 (обновлено: 21:29 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/tramp-1990742597.html
Трамп ждет встречи с Путиным по Украине
Трамп ждет встречи с Путиным по Украине - РИА Новости, 22.12.2024
Трамп ждет встречи с Путиным по Украине
Избранный президент США Дональд Трамп, выступая на конференции Turning Point USA в штате Аризона, заявил, что будет ждать встречи с Владимиром Путиным по... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T21:04:00+03:00
2024-12-22T21:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп, выступая на конференции Turning Point USA в штате Аризона, заявил, что будет ждать встречи с Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине."Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец этой войне", — сказал он.Трамп назвал конфликт на Украине ужасным и вновь повторил, что если бы он был президентом США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого бы не произошло.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал глава государства, дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".
https://ria.ru/20241222/tramp-1990714020.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Аризона, Владимир Путин, Дональд Трамп, Джо Байден, Россия, НАТО
Трамп ждет встречи с Путиным по Украине

Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным по решению конфликта на Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп, выступая на конференции Turning Point USA в штате Аризона, заявил, что будет ждать встречи с Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине.
"Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец этой войне", — сказал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
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Вчера, 16:24

Ранее российский лидер на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с избранным президентом США. Путин отметил, что если такая встреча состоится, то им будет о чем поговорить.

Трамп назвал конфликт на Украине ужасным и вновь повторил, что если бы он был президентом США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого бы не произошло.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.
После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал глава государства, дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
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Вчера, 15:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаАризонаВладимир ПутинДональд ТрампДжо БайденРоссияНАТО
 
 
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