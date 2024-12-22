https://ria.ru/20241222/tramp-1990742597.html

Трамп ждет встречи с Путиным по Украине

Трамп ждет встречи с Путиным по Украине - РИА Новости, 22.12.2024

Трамп ждет встречи с Путиным по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп, выступая на конференции Turning Point USA в штате Аризона, заявил, что будет ждать встречи с Владимиром Путиным по... РИА Новости, 22.12.2024

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ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп, выступая на конференции Turning Point USA в штате Аризона, заявил, что будет ждать встречи с Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине."Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец этой войне", — сказал он.Трамп назвал конфликт на Украине ужасным и вновь повторил, что если бы он был президентом США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого бы не произошло.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал глава государства, дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".

https://ria.ru/20241222/tramp-1990714020.html

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