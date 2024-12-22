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В Раде описали, как Трамп надавит на Украину - РИА Новости, 22.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 22.12.2024 (обновлено: 16:27 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/tramp-1990714020.html
В Раде описали, как Трамп надавит на Украину
В Раде описали, как Трамп надавит на Украину - РИА Новости, 22.12.2024
В Раде описали, как Трамп надавит на Украину
Будущий президент США Дональд Трамп может закончить конфликт на Украине за сутки, если запретит ей использовать западное оружие, остановит финансовую поддержку... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T16:24:00+03:00
2024-12-22T16:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Будущий президент США Дональд Трамп может закончить конфликт на Украине за сутки, если запретит ей использовать западное оружие, остановит финансовую поддержку и наложит санкции на руководство страны, заявил Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся СИЗО по подозрению в госизмене в своем Telegram-канале."Достаточно отозвать решение на использование дальнобойного оружия (руками Франции и ВБ (Великобритании. – прим. ред.), ограничить работу Starlink, и увязать финпомощь и поставку вооружений с прекращением огня. Плюс, как я уже говорил, санкции против “решал” и “кошельков”", – предложил он.Парламентарий отметил, что от Трампа ждут принятия сложных мер против Владимира Зеленского, чтобы принудить того начать переговоры, но на самом деле все намного проще, чем кажется."Вы хотели рецепт остановки войны за 24 часа? Вот он", - заключил он.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
https://ria.ru/20241222/zelenskiy-1990692869.html
https://ria.ru/20241221/slova-1990654461.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
В Раде описали, как Трамп надавит на Украину

Депутат Дубинский перечислил шаги Трампа по завершению украинского конфликта

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Будущий президент США Дональд Трамп может закончить конфликт на Украине за сутки, если запретит ей использовать западное оружие, остановит финансовую поддержку и наложит санкции на руководство страны, заявил Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся СИЗО по подозрению в госизмене в своем Telegram-канале.
"Достаточно отозвать решение на использование дальнобойного оружия (руками Франции и ВБ (Великобритании. – прим. ред.), ограничить работу Starlink, и увязать финпомощь и поставку вооружений с прекращением огня. Плюс, как я уже говорил, санкции против “решал” и “кошельков”", – предложил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
"Признак лидера". В США дали Зеленскому неожиданный совет
Вчера, 12:08
Парламентарий отметил, что от Трампа ждут принятия сложных мер против Владимира Зеленского, чтобы принудить того начать переговоры, но на самом деле все намного проще, чем кажется.
"Вы хотели рецепт остановки войны за 24 часа? Вот он", - заключил он.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
На Западе раскрыли, как слова Трампа изменили ситуацию по Украине
21 декабря, 22:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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