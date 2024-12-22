https://ria.ru/20241222/tramp-1990714020.html

В Раде описали, как Трамп надавит на Украину

В Раде описали, как Трамп надавит на Украину - РИА Новости, 22.12.2024

В Раде описали, как Трамп надавит на Украину

Будущий президент США Дональд Трамп может закончить конфликт на Украине за сутки, если запретит ей использовать западное оружие, остановит финансовую поддержку... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T16:24:00+03:00

2024-12-22T16:24:00+03:00

2024-12-22T16:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Будущий президент США Дональд Трамп может закончить конфликт на Украине за сутки, если запретит ей использовать западное оружие, остановит финансовую поддержку и наложит санкции на руководство страны, заявил Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся СИЗО по подозрению в госизмене в своем Telegram-канале."Достаточно отозвать решение на использование дальнобойного оружия (руками Франции и ВБ (Великобритании. – прим. ред.), ограничить работу Starlink, и увязать финпомощь и поставку вооружений с прекращением огня. Плюс, как я уже говорил, санкции против “решал” и “кошельков”", – предложил он.Парламентарий отметил, что от Трампа ждут принятия сложных мер против Владимира Зеленского, чтобы принудить того начать переговоры, но на самом деле все намного проще, чем кажется."Вы хотели рецепт остановки войны за 24 часа? Вот он", - заключил он.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.

https://ria.ru/20241222/zelenskiy-1990692869.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский