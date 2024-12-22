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FT: США могут объявить о выходе из ВОЗ в день инаугурации Трампа - РИА Новости, 22.12.2024
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12:43 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/tramp-1990694559.html
FT: США могут объявить о выходе из ВОЗ в день инаугурации Трампа
FT: США могут объявить о выходе из ВОЗ в день инаугурации Трампа - РИА Новости, 22.12.2024
FT: США могут объявить о выходе из ВОЗ в день инаугурации Трампа
Администрация избранного президента США Дональда Трампа может объявить о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день инаугурации 20 января, РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T12:43:00+03:00
2024-12-22T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Администрация избранного президента США Дональда Трампа может объявить о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день инаугурации 20 января, сообщает газета Financial Times со ссылкой на членов команды Трампа. "Члены команды Трампа заявили экспертам о своем намерении объявить о выходе из организации (ВОЗ – ред.) в день инаугурации избранного президента 20 января", - пишет издание. Отмечается, что в случае выхода США из ВОЗ организация может лишиться значительной части своего финансирования, что может поставить под угрозу ее способность бороться с медицинскими кризисами, подобными пандемии коронавируса. В конце ноября издание Politico сообщало, что ВОЗ может лишиться до четверти своего финансирования, если Трамп примет решение о выходе страны из организации. В начале июля 2020 года Трамп, будучи президентом, направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. Процесс выхода должен был завершиться в июле 2021 года. Однако он не был завершен, поскольку действующий президент США Джо Байден в первый день своего президентства в 2021 году подписал указ о возвращении страны в ВОЗ. Трамп тогда заявлял, что Штаты прекращают отношения с ВОЗ и ее финансирование, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". Он обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.
https://ria.ru/20241222/tramp-1990633628.html
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в мире, сша, китай, дональд трамп, джо байден, воз
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Джо Байден, ВОЗ
FT: США могут объявить о выходе из ВОЗ в день инаугурации Трампа

FT: команда Трампа может объявить о выходе США из ВОЗ в день инаугурации

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Администрация избранного президента США Дональда Трампа может объявить о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день инаугурации 20 января, сообщает газета Financial Times со ссылкой на членов команды Трампа.
"Члены команды Трампа заявили экспертам о своем намерении объявить о выходе из организации (ВОЗ – ред.) в день инаугурации избранного президента 20 января", - пишет издание.
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Отмечается, что в случае выхода США из ВОЗ организация может лишиться значительной части своего финансирования, что может поставить под угрозу ее способность бороться с медицинскими кризисами, подобными пандемии коронавируса.
В конце ноября издание Politico сообщало, что ВОЗ может лишиться до четверти своего финансирования, если Трамп примет решение о выходе страны из организации.
В начале июля 2020 года Трамп, будучи президентом, направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. Процесс выхода должен был завершиться в июле 2021 года. Однако он не был завершен, поскольку действующий президент США Джо Байден в первый день своего президентства в 2021 году подписал указ о возвращении страны в ВОЗ. Трамп тогда заявлял, что Штаты прекращают отношения с ВОЗ и ее финансирование, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". Он обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.
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