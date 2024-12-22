https://ria.ru/20241222/tramp-1990694559.html

FT: США могут объявить о выходе из ВОЗ в день инаугурации Трампа

FT: США могут объявить о выходе из ВОЗ в день инаугурации Трампа - РИА Новости, 22.12.2024

FT: США могут объявить о выходе из ВОЗ в день инаугурации Трампа

Администрация избранного президента США Дональда Трампа может объявить о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день инаугурации 20 января, РИА Новости, 22.12.2024

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2024-12-22T12:43:00+03:00

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Администрация избранного президента США Дональда Трампа может объявить о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день инаугурации 20 января, сообщает газета Financial Times со ссылкой на членов команды Трампа. "Члены команды Трампа заявили экспертам о своем намерении объявить о выходе из организации (ВОЗ – ред.) в день инаугурации избранного президента 20 января", - пишет издание. Отмечается, что в случае выхода США из ВОЗ организация может лишиться значительной части своего финансирования, что может поставить под угрозу ее способность бороться с медицинскими кризисами, подобными пандемии коронавируса. В конце ноября издание Politico сообщало, что ВОЗ может лишиться до четверти своего финансирования, если Трамп примет решение о выходе страны из организации. В начале июля 2020 года Трамп, будучи президентом, направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. Процесс выхода должен был завершиться в июле 2021 года. Однако он не был завершен, поскольку действующий президент США Джо Байден в первый день своего президентства в 2021 году подписал указ о возвращении страны в ВОЗ. Трамп тогда заявлял, что Штаты прекращают отношения с ВОЗ и ее финансирование, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". Он обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.

https://ria.ru/20241222/tramp-1990633628.html

https://ria.ru/20241110/tramp-1982889902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, китай, дональд трамп, джо байден, воз