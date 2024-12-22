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Трамп назначит послом в Великобритании телепродюсера
Трамп назначит послом в Великобритании телепродюсера - РИА Новости, 22.12.2024
Трамп назначит послом в Великобритании телепродюсера
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что назначит послом в Великобритании телепродюсера Марка Бернетта, который работал в том числе над проектом... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T00:10:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что назначит послом в Великобритании телепродюсера Марка Бернетта, который работал в том числе над проектом "Ученик". "Большая честь назначить Марка Бернетта специальным послом в Великобритании", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Родившийся в Лондоне Бернетт - обладатель 13 наград "Эмми" и бывший глава MGM. Он работал над реалити-шоу "Выживший", "Голос" и "Ученик", в последнем Трамп выступал в роли ведущего, и позже объяснял участием в проекте свою победу на выборах в 2016 году.
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В мире, Великобритания, Лондон, США, Дональд Трамп, "Голос"
Трамп назначит послом в Великобритании телепродюсера
Трамп назначит послом в Великобритании телепродюсера Бернетта