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Трамп назначит послом в Великобритании телепродюсера

Трамп назначит послом в Великобритании телепродюсера - РИА Новости, 22.12.2024

Трамп назначит послом в Великобритании телепродюсера

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что назначит послом в Великобритании телепродюсера Марка Бернетта, который работал в том числе над проектом... РИА Новости, 22.12.2024

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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что назначит послом в Великобритании телепродюсера Марка Бернетта, который работал в том числе над проектом "Ученик". "Большая честь назначить Марка Бернетта специальным послом в Великобритании", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Родившийся в Лондоне Бернетт - обладатель 13 наград "Эмми" и бывший глава MGM. Он работал над реалити-шоу "Выживший", "Голос" и "Ученик", в последнем Трамп выступал в роли ведущего, и позже объяснял участием в проекте свою победу на выборах в 2016 году.

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в мире, великобритания, лондон, сша, дональд трамп, "голос"