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Трамп назначит послом в Великобритании телепродюсера - РИА Новости, 22.12.2024
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00:10 22.12.2024 (обновлено: 00:14 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/tramp-1990660832.html
Трамп назначит послом в Великобритании телепродюсера
Трамп назначит послом в Великобритании телепродюсера - РИА Новости, 22.12.2024
Трамп назначит послом в Великобритании телепродюсера
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что назначит послом в Великобритании телепродюсера Марка Бернетта, который работал в том числе над проектом... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T00:10:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что назначит послом в Великобритании телепродюсера Марка Бернетта, который работал в том числе над проектом "Ученик". "Большая честь назначить Марка Бернетта специальным послом в Великобритании", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Родившийся в Лондоне Бернетт - обладатель 13 наград "Эмми" и бывший глава MGM. Он работал над реалити-шоу "Выживший", "Голос" и "Ученик", в последнем Трамп выступал в роли ведущего, и позже объяснял участием в проекте свою победу на выборах в 2016 году.
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в мире, великобритания, лондон, сша, дональд трамп, "голос"
В мире, Великобритания, Лондон, США, Дональд Трамп, "Голос"
Трамп назначит послом в Великобритании телепродюсера

Трамп назначит послом в Великобритании телепродюсера Бернетта

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что назначит послом в Великобритании телепродюсера Марка Бернетта, который работал в том числе над проектом "Ученик".
"Большая честь назначить Марка Бернетта специальным послом в Великобритании", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Родившийся в Лондоне Бернетт - обладатель 13 наград "Эмми" и бывший глава MGM. Он работал над реалити-шоу "Выживший", "Голос" и "Ученик", в последнем Трамп выступал в роли ведущего, и позже объяснял участием в проекте свою победу на выборах в 2016 году.
 
В миреВеликобританияЛондонСШАДональд Трамп"Голос"
 
 
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