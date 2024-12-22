https://ria.ru/20241222/tonny-1990718767.html

На крымском побережье собрали около 20 тонн мазута

На крымском побережье собрали около 20 тонн мазута - РИА Новости, 22.12.2024

На крымском побережье собрали около 20 тонн мазута

Порядка 20 тонн мазута собрали на крымском побережье, нефтепродукты уже подготовили к перевозке на специальную площадку для хранения и утилизации, сообщил... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T17:18:00+03:00

2024-12-22T17:18:00+03:00

2024-12-22T17:18:00+03:00

происшествия

керченский пролив

щелкино

черное море

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Порядка 20 тонн мазута собрали на крымском побережье, нефтепродукты уже подготовили к перевозке на специальную площадку для хранения и утилизации, сообщил журналистам глава МЧС Крыма Алексей Еременко. "На сегодняшний день готово к вывозу на специальную площадку рядом с поселком Щелкино для хранения и утилизации порядка 20 тонн собранных в море нефтепродуктов", - сообщил Еременко данные на 13.00 мск. Загрязнения берега были обнаружены на побережье поселка Подмаячный, в районах городского пляжа Нимфейская дорога, городской набережной, лагеря "Космос" и в районах Капканы, Нижнеприморская и крепости "Ени-Кале". В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Президент России Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров. Он заявил, что нужно уже сейчас думать о том, что делать с затопленным топливом после аварии в Керченском проливе, и вытаскивать танкеры на берег.

https://ria.ru/20241221/ptitsy-1990605034.html

https://ria.ru/20241220/kuban-1990433521.html

керченский пролив

щелкино

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, керченский пролив, щелкино, черное море, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе