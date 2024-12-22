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В Приморье опровергли информацию о вышедшем к школе тигре
В Приморье опровергли информацию о вышедшем к школе тигре - РИА Новости, 22.12.2024
В Приморье опровергли информацию о вышедшем к школе тигре
Информация о том, что амурский тигр вышел к школе в приморском селе Барабаш, не подтвердилась, специалисты с уверенностью определили, что возле учебного... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T06:44:00+03:00
2024-12-22T06:44:00+03:00
2024-12-22T06:44:00+03:00
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хабаровский край
амурская область
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ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – РИА Новости. Информация о том, что амурский тигр вышел к школе в приморском селе Барабаш, не подтвердилась, специалисты с уверенностью определили, что возле учебного заведения были следы собаки, а не краснокнижного хищника, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Ранее в соцсетях распространилась информация о выходе амурского тигра к школе в приморском селе Барабаш. Утверждалось, что очевидцы нашли и следы краснокнижного хищника. "Достоверно можно утверждать, что тигра у школы в Барабаше не было. Есть все возможности для установления данного факта. Также выяснилось, что и очевидцев не оказалось: был человек, который видел следы, а не самого хищника. При повторном обследовании со специалистами точно подтвердилось, что это была собака, а не тигр", - сказал Арамилев. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
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россия, хабаровский край, амурская область, сергей арамилев, центр "амурский тигр"
Россия, Хабаровский край, Амурская область, Сергей Арамилев, Центр "Амурский тигр"
В Приморье опровергли информацию о вышедшем к школе тигре
Эколог Арамилев: следов тигра у школы в Барабаше не обнаружено