"Четко и просто": в США неожиданно обвинили Украину в терроризме
Риттер: Украина занимается терроризмом, нанося удары по России
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Нанося удары по территории России, режим Зеленского совершает акты терроризма. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скот Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
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"Это стопроцентный акт терроризма. Есть юридическое определение терроризма и то, что украинцы сейчас делают — это терроризм. Просто и четко", — сказал он.
По мнению эксперта, недавняя атака беспилотниками на Казань была продиктована политическими мотивами и не имела никакой военной ценности. Эти атаки, продолжил Риттер, направлены на намеренную эскалацию, чтобы спровоцировать Россию на ответный удар. При этом, разведчик усомнился в жизнеспособности такой стратегии.
"Они (Киевский режим. — Прим. ред.) не смогут добиться того, чего хотят. Они не уничтожили ничего, что имело бы хоть какие-то значение. Я думаю, Россия понимает, что Украина и ее союзники, я извиняюсь, сумасшедшие", — предупредил он.
По мнению отставного военного, пытаться спровоцировать Россию на ядерный удар "преступно тупо" со стороны киевского режима.
В субботу украинские БПЛА атаковали Казань, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили два высотных здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет.
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В пятницу около 15.30 мск украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску в Курской области. В результате пять человек погибли и 12 пострадали. Повреждения получили Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Также повреждены несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости атаки БПЛА на Казань, заявила, что Владимир Зеленский стал главой террористической ячейки и назвала его "Усамой Бен Зеленским".