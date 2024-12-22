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"Четко и просто": в США неожиданно обвинили Украину в терроризме - РИА Новости, 22.12.2024
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03:43 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/terrorizm-1990668345.html
"Четко и просто": в США неожиданно обвинили Украину в терроризме
"Четко и просто": в США неожиданно обвинили Украину в терроризме - РИА Новости, 22.12.2024
"Четко и просто": в США неожиданно обвинили Украину в терроризме
Нанося удары по территории России, режим Зеленского совершает акты терроризма. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скот Риттер в эфире... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T03:43:00+03:00
2024-12-22T03:43:00+03:00
в мире
россия
казань
украина
мария захарова
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Нанося удары по территории России, режим Зеленского совершает акты терроризма. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скот Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Это стопроцентный акт терроризма. Есть юридическое определение терроризма и то, что украинцы сейчас делают — это терроризм. Просто и четко", — сказал он.По мнению эксперта, недавняя атака беспилотниками на Казань была продиктована политическими мотивами и не имела никакой военной ценности. Эти атаки, продолжил Риттер, направлены на намеренную эскалацию, чтобы спровоцировать Россию на ответный удар. При этом, разведчик усомнился в жизнеспособности такой стратегии."Они (Киевский режим. — Прим. ред.) не смогут добиться того, чего хотят. Они не уничтожили ничего, что имело бы хоть какие-то значение. Я думаю, Россия понимает, что Украина и ее союзники, я извиняюсь, сумасшедшие", — предупредил он.По мнению отставного военного, пытаться спровоцировать Россию на ядерный удар "преступно тупо" со стороны киевского режима.В субботу украинские БПЛА атаковали Казань, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили два высотных здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет.В пятницу около 15.30 мск украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску в Курской области. В результате пять человек погибли и 12 пострадали. Повреждения получили Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Также повреждены несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости атаки БПЛА на Казань, заявила, что Владимир Зеленский стал главой террористической ячейки и назвала его "Усамой Бен Зеленским".
https://ria.ru/20241221/slova-1990654461.html
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в мире, россия, казань, украина, мария захарова, владимир зеленский
В мире, Россия, Казань, Украина, Мария Захарова, Владимир Зеленский
"Четко и просто": в США неожиданно обвинили Украину в терроризме

Риттер: Украина занимается терроризмом, нанося удары по России

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Нанося удары по территории России, режим Зеленского совершает акты терроризма. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скот Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«
"Это стопроцентный акт терроризма. Есть юридическое определение терроризма и то, что украинцы сейчас делают — это терроризм. Просто и четко", — сказал он.
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По мнению эксперта, недавняя атака беспилотниками на Казань была продиктована политическими мотивами и не имела никакой военной ценности. Эти атаки, продолжил Риттер, направлены на намеренную эскалацию, чтобы спровоцировать Россию на ответный удар. При этом, разведчик усомнился в жизнеспособности такой стратегии.
"Они (Киевский режим. — Прим. ред.) не смогут добиться того, чего хотят. Они не уничтожили ничего, что имело бы хоть какие-то значение. Я думаю, Россия понимает, что Украина и ее союзники, я извиняюсь, сумасшедшие", — предупредил он.
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По мнению отставного военного, пытаться спровоцировать Россию на ядерный удар "преступно тупо" со стороны киевского режима.
В субботу украинские БПЛА атаковали Казань, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили два высотных здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет.
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20 декабря, 20:04
В пятницу около 15.30 мск украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску в Курской области. В результате пять человек погибли и 12 пострадали. Повреждения получили Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Также повреждены несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости атаки БПЛА на Казань, заявила, что Владимир Зеленский стал главой террористической ячейки и назвала его "Усамой Бен Зеленским".
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Зеленский панибратски отозвался об избранном президенте США Дональде Трампе
19 декабря, 20:07
 
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