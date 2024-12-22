https://ria.ru/20241222/tehas-1990691810.html

В Техасе мужчина протаранил на грузовике вход в ТЦ

В Техасе мужчина протаранил на грузовике вход в ТЦ - РИА Новости, 22.12.2024

В Техасе мужчина протаранил на грузовике вход в ТЦ

Мужчина, скрывавшийся от полиции, протаранил на грузовике вход в торговый центр в американском штате Техас, пять человек пострадали, мужчина застрелен полицией, РИА Новости, 22.12.2024

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2024-12-22T11:55:00+03:00

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мужчина, скрывавшийся от полиции, протаранил на грузовике вход в торговый центр в американском штате Техас, пять человек пострадали, мужчина застрелен полицией, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти. Отмечается, что инцидент начался с того, что патрульные попытались остановить мужчину, который, предположительно, был за рулем в нетрезвом состоянии, в городе Киллин в центре штата Техас. Телеканал со ссылкой на ведомство сообщает, что водитель продолжил движение, в конечном итоге въехав на парковку торгового центра Киллин Молл (Killeen Mall), а затем проехал через стеклянные двери, сбив несколько человек. "Пять человек получили ранения после того, как мужчина, скрывавшийся от полицейских, въехал на грузовике... во вход торгового центра в субботу в городе Киллин, штат Техас... Мужчина, управлявший грузовиком, был застрелен после того, как несколько сотрудников правоохранительных органов открыли огонь", - говорится в сообщении. Как сообщает телеканал со ссылкой на Департамент общественной безопасности Техаса, возраст пострадавших составил от шести до 75 лет. Согласно ABC News, власти расследуют, был ли въезд на машине в ТЦ преднамеренным действием или мужчина сделал это "от отчаяния", поскольку его преследовала полиция.

https://ria.ru/20241222/frg-1990680161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, техас