https://ria.ru/20241222/svo-1990690403.html
Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям, заявил Путин
Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2024
Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям, заявил Путин
Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям на Украине, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T11:23:00+03:00
2024-12-22T11:23:00+03:00
2024-12-22T13:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям на Украине, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину."Мы должны были бы раньше сориентироваться и понять, что Минские соглашения наши оппоненты исполнять не собираются, что они просто водят нас за нос, вводят в заблуждение. <...> А мы, понимая это, должны были действовать более решительно и своевременно. Должны были готовиться к этому и выбрать нужный момент для того, чтобы их начинать, а не ждать момента, когда дальше невозможно было ничего не делать", — сказал президент.Как напомнил Путин, западные лидеры позднее сами публично признавались, что, пойдя на Минские соглашения, не планировали выполнять их, а лишь стремились дать время ВСУ для подготовки к вооруженному конфликту, соответственно, "исходили из того, что будут боевые действия".При этом Путин отметил, что конкретную дату и срок, насколько раньше нужно было начать спецоперацию, назвать невозможно.Глава государства подчеркнул, что бездействие Москвы в ситуации вокруг Украины в 2022 году было бы преступлением."Преступление может быть совершено или действием, или бездействием. Наше бездействие было бы преступлением по отношению к интересам России и ее народа", — объяснил он.На этой неделе Путин на пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, заявил, что решение о начале специальной военной операции в феврале 2022 года нужно было принимать раньше.
https://ria.ru/20241220/putin-1990272145.html
https://ria.ru/20241222/putin-1990687215.html
https://ria.ru/20241221/svo-1990548584.html
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Путин о том, что Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям
Путин, говоря о проведении СВО, заявил журналисту Зарубину, что Россия должна была раньше соориентироваться, что оппоненты не собираются исполнять минские соглашения, ведь западные лидеры сами признались в том, что они и не собирались выполнять их, а хотели дать ВСУ время на перевооружение. Российский лидер отметил, что Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям, действовать более решительно и выбрать момент, чтобы их начать, а не ждать, но конкретную дату и срок назвать трудно.
2024-12-22T11:23
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РИА Новости
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям, заявил Путин
Путин: Россия должна была раньше готовиться к бою и действовать решительно