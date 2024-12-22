https://ria.ru/20241222/svo-1990690403.html

Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям, заявил Путин

Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2024

Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям, заявил Путин

Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям на Украине, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T11:23:00+03:00

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специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям на Украине, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину."Мы должны были бы раньше сориентироваться и понять, что Минские соглашения наши оппоненты исполнять не собираются, что они просто водят нас за нос, вводят в заблуждение. <...> А мы, понимая это, должны были действовать более решительно и своевременно. Должны были готовиться к этому и выбрать нужный момент для того, чтобы их начинать, а не ждать момента, когда дальше невозможно было ничего не делать", — сказал президент.Как напомнил Путин, западные лидеры позднее сами публично признавались, что, пойдя на Минские соглашения, не планировали выполнять их, а лишь стремились дать время ВСУ для подготовки к вооруженному конфликту, соответственно, "исходили из того, что будут боевые действия".При этом Путин отметил, что конкретную дату и срок, насколько раньше нужно было начать спецоперацию, назвать невозможно.Глава государства подчеркнул, что бездействие Москвы в ситуации вокруг Украины в 2022 году было бы преступлением."Преступление может быть совершено или действием, или бездействием. Наше бездействие было бы преступлением по отношению к интересам России и ее народа", — объяснил он.На этой неделе Путин на пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, заявил, что решение о начале специальной военной операции в феврале 2022 года нужно было принимать раньше.

https://ria.ru/20241220/putin-1990272145.html

https://ria.ru/20241222/putin-1990687215.html

https://ria.ru/20241221/svo-1990548584.html

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Путин о том, что Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям Путин, говоря о проведении СВО, заявил журналисту Зарубину, что Россия должна была раньше соориентироваться, что оппоненты не собираются исполнять минские соглашения, ведь западные лидеры сами признались в том, что они и не собирались выполнять их, а хотели дать ВСУ время на перевооружение. Российский лидер отметил, что Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям, действовать более решительно и выбрать момент, чтобы их начать, а не ждать, но конкретную дату и срок назвать трудно. 2024-12-22T11:23 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин