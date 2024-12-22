https://ria.ru/20241222/sud-1990669119.html
СМИ: голливудская звезда обвинила бывшего коллегу в домогательстве
СМИ: голливудская звезда обвинила бывшего коллегу в домогательстве - РИА Новости, 22.12.2024
СМИ: голливудская звезда обвинила бывшего коллегу в домогательстве
Голливудская актриса Блейк Лайвли подала иск в суд за домогательства и попытку дискредитировать ее репутацию против своего коллеги по фильму "Все закончится на... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T04:28:00+03:00
2024-12-22T04:28:00+03:00
2024-12-22T06:08:00+03:00
шоубиз
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Голливудская актриса Блейк Лайвли подала иск в суд за домогательства и попытку дискредитировать ее репутацию против своего коллеги по фильму "Все закончится на нас", актера и режиссера Джастина Бальдони, сообщает портал TMZ со ссылкой на заявление актрисы."Блейк Лайвли объявила юридическую войну своему бывшему коллеге по фильму "Все закончится на нас" Джастину Бальдони, выдвинув против него обвинения в сексуальных домогательствах и том, что, по ее словам, является скоординированными усилиями по разрушению ее репутации", — говорится в сообщении портала. По данным TMZ, еще во время съемок было инициировано собрание для обсуждения враждебной рабочей обстановки, которая едва не сорвала производство фильма. По ее итогам стороны договорились, что Лайвли и другим сотрудникам больше не будут демонстрироваться обнаженные видео или изображения женщин, обсуждаться "порнография и гениталии" и не будет упоминаться тема о покойном отце актрисы. Кроме того, было установлено, что на совместных сценах Лайвли и Бальдони будет постоянно присутствовать специальный координатор. В иске Лайвли утверждает, что Бальдони и продюсерская компания затем занялись кампанией "социальной манипуляции", чтобы "уничтожить" репутацию Лайвли, которая понесла беспрецедентные репутационные потери из-за негативного освещения ее образа в СМИ и соцсетях. Адвокат Бальдони заявил порталу, что иск актрисы "возмутительный и ложный" и направлен на то, чтобы публично очернить его подзащитного.
https://ria.ru/20241209/kazn-1988159421.html
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блейк лайвли, в мире
Шоубиз, Блейк Лайвли, В мире
СМИ: голливудская звезда обвинила бывшего коллегу в домогательстве
TMZ: Блейк Лайвли подала в суд на режиссера Джастина Бальдони за домогательства
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Голливудская актриса Блейк Лайвли подала иск в суд за домогательства и попытку дискредитировать ее репутацию против своего коллеги по фильму "Все закончится на нас", актера и режиссера Джастина Бальдони, сообщает портал TMZ
со ссылкой на заявление актрисы.
"Блейк Лайвли
объявила юридическую войну своему бывшему коллеге по фильму "Все закончится на нас" Джастину Бальдони, выдвинув против него обвинения в сексуальных домогательствах и том, что, по ее словам, является скоординированными усилиями по разрушению ее репутации", — говорится в сообщении портала.
По данным TMZ, еще во время съемок было инициировано собрание для обсуждения враждебной рабочей обстановки, которая едва не сорвала производство фильма. По ее итогам стороны договорились, что Лайвли и другим сотрудникам больше не будут демонстрироваться обнаженные видео или изображения женщин, обсуждаться "порнография и гениталии" и не будет упоминаться тема о покойном отце актрисы. Кроме того, было установлено, что на совместных сценах Лайвли и Бальдони будет постоянно присутствовать специальный координатор.
В иске Лайвли утверждает, что Бальдони и продюсерская компания затем занялись кампанией "социальной манипуляции", чтобы "уничтожить" репутацию Лайвли, которая понесла беспрецедентные репутационные потери из-за негативного освещения ее образа в СМИ и соцсетях.
Адвокат Бальдони заявил порталу, что иск актрисы "возмутительный и ложный" и направлен на то, чтобы публично очернить его подзащитного.