https://ria.ru/20241222/sud-1990669119.html

СМИ: голливудская звезда обвинила бывшего коллегу в домогательстве

СМИ: голливудская звезда обвинила бывшего коллегу в домогательстве - РИА Новости, 22.12.2024

СМИ: голливудская звезда обвинила бывшего коллегу в домогательстве

Голливудская актриса Блейк Лайвли подала иск в суд за домогательства и попытку дискредитировать ее репутацию против своего коллеги по фильму "Все закончится на... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T04:28:00+03:00

2024-12-22T04:28:00+03:00

2024-12-22T06:08:00+03:00

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Голливудская актриса Блейк Лайвли подала иск в суд за домогательства и попытку дискредитировать ее репутацию против своего коллеги по фильму "Все закончится на нас", актера и режиссера Джастина Бальдони, сообщает портал TMZ со ссылкой на заявление актрисы."Блейк Лайвли объявила юридическую войну своему бывшему коллеге по фильму "Все закончится на нас" Джастину Бальдони, выдвинув против него обвинения в сексуальных домогательствах и том, что, по ее словам, является скоординированными усилиями по разрушению ее репутации", — говорится в сообщении портала. По данным TMZ, еще во время съемок было инициировано собрание для обсуждения враждебной рабочей обстановки, которая едва не сорвала производство фильма. По ее итогам стороны договорились, что Лайвли и другим сотрудникам больше не будут демонстрироваться обнаженные видео или изображения женщин, обсуждаться "порнография и гениталии" и не будет упоминаться тема о покойном отце актрисы. Кроме того, было установлено, что на совместных сценах Лайвли и Бальдони будет постоянно присутствовать специальный координатор. В иске Лайвли утверждает, что Бальдони и продюсерская компания затем занялись кампанией "социальной манипуляции", чтобы "уничтожить" репутацию Лайвли, которая понесла беспрецедентные репутационные потери из-за негативного освещения ее образа в СМИ и соцсетях. Адвокат Бальдони заявил порталу, что иск актрисы "возмутительный и ложный" и направлен на то, чтобы публично очернить его подзащитного.

https://ria.ru/20241209/kazn-1988159421.html

https://ria.ru/20240315/prigovor-1933294819.html

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блейк лайвли, в мире