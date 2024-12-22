https://ria.ru/20241222/strelba-1990725146.html

В одесском военкомате застрелили мужчину, пытавшегося "отбить" сына

В одесском военкомате застрелили мужчину, пытавшегося "отбить" сына - РИА Новости, 22.12.2024

В одесском военкомате застрелили мужчину, пытавшегося "отбить" сына

Стрельба произошла в военкомате Одессы на Украине, погиб мужчина, пытавшийся отбить своего сына, сообщил покинувший Украину депутат Верховной рады Артем... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T18:36:00+03:00

2024-12-22T18:36:00+03:00

2024-12-22T18:39:00+03:00

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Стрельба произошла в военкомате Одессы на Украине, погиб мужчина, пытавшийся отбить своего сына, сообщил покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "Одесский ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Отец пытался отбить сына, но получил пулю и умер на месте. Скорее всего, сына убили уже или убьют скоро. Убийства в ТЦК уже стали нормой", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. На опубликованном депутатом видео - люди в военной форме, которые тащат кого-то по лестнице. На фоне слышны крики женщины: "Убери от него руки". После этого слышны два выстрела. Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988558890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, одесса, волынская область, верховная рада украины, аверс, страна.ua