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В США назвали инцидент с F/A-18 "пределом худшего президентства" - РИА Новости, 22.12.2024
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15:56 22.12.2024 (обновлено: 16:14 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/ssha-1990711070.html
В США назвали инцидент с F/A-18 "пределом худшего президентства"
В США назвали инцидент с F/A-18 "пределом худшего президентства" - РИА Новости, 22.12.2024
В США назвали инцидент с F/A-18 "пределом худшего президентства"
Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор назвал "пределом худшего президентства" в современной истории США инцидент с истребителем ВМС... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T15:56:00+03:00
2024-12-22T16:14:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор назвал "пределом худшего президентства" в современной истории США инцидент с истребителем ВМС страны, который ошибочно был сбит дружественным огнём над Красным морем. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США передавало, что истребитель ВМС США F/A-18 был сбит ошибочным дружественным огнем над Красным морем, два катапультировавшихся пилота выжили и не получили серьёзных травм. "Истребитель ВМС США F/A-18 Super Hornet был сбит американским ракетным эсминцем над Красным морем. Да, мы сбили свой собственный самолёт. Если это не предел самого худшего президентства в современной истории, то я не знаю, что это", - написал Макгрегор в своём аккаунте в социальной сети Х. Ранее Макгрегор заявлял, что наряду с людьми на Ближнем Востоке умирает и американское влияние в регионе. Он отмечал, что США за последние 20 лет потратили 14 триллионов долларов на "бессмысленные" военные интервенции в другие страны, которые были обречены на провал. Он также призывал США прекратить "вторгаться в чужие страны" для расширения своего политического влияния.
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в мире, сша, красное море, ближний восток, министерство обороны сша, f/a-18
В мире, США, Красное море, Ближний Восток, Министерство обороны США, F/A-18
В США назвали инцидент с F/A-18 "пределом худшего президентства"

Полковник Макгрегор назвал инцидент с F/A-18 пределом худшего президентства США

© AP Photo / Gary C. KnappАмериканский истребитель F/A-18
Американский истребитель F/A-18 - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Gary C. Knapp
Американский истребитель F/A-18. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор назвал "пределом худшего президентства" в современной истории США инцидент с истребителем ВМС страны, который ошибочно был сбит дружественным огнём над Красным морем.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США передавало, что истребитель ВМС США F/A-18 был сбит ошибочным дружественным огнем над Красным морем, два катапультировавшихся пилота выжили и не получили серьёзных травм.
«
"Истребитель ВМС США F/A-18 Super Hornet был сбит американским ракетным эсминцем над Красным морем. Да, мы сбили свой собственный самолёт. Если это не предел самого худшего президентства в современной истории, то я не знаю, что это", - написал Макгрегор в своём аккаунте в социальной сети Х.
Ранее Макгрегор заявлял, что наряду с людьми на Ближнем Востоке умирает и американское влияние в регионе. Он отмечал, что США за последние 20 лет потратили 14 триллионов долларов на "бессмысленные" военные интервенции в другие страны, которые были обречены на провал. Он также призывал США прекратить "вторгаться в чужие страны" для расширения своего политического влияния.
Американский истребитель FA18 - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Американские военные сбили свой истребитель, атаковавший хуситов
Вчера, 06:58
 
В миреСШАКрасное мореБлижний ВостокМинистерство обороны СШАF/A-18
 
 
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