В США назвали инцидент с F/A-18 "пределом худшего президентства"
Полковник Макгрегор назвал инцидент с F/A-18 пределом худшего президентства США
© AP Photo / Gary C. KnappАмериканский истребитель F/A-18
© AP Photo / Gary C. Knapp
Американский истребитель F/A-18. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор назвал "пределом худшего президентства" в современной истории США инцидент с истребителем ВМС страны, который ошибочно был сбит дружественным огнём над Красным морем.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США передавало, что истребитель ВМС США F/A-18 был сбит ошибочным дружественным огнем над Красным морем, два катапультировавшихся пилота выжили и не получили серьёзных травм.
«
"Истребитель ВМС США F/A-18 Super Hornet был сбит американским ракетным эсминцем над Красным морем. Да, мы сбили свой собственный самолёт. Если это не предел самого худшего президентства в современной истории, то я не знаю, что это", - написал Макгрегор в своём аккаунте в социальной сети Х.
Ранее Макгрегор заявлял, что наряду с людьми на Ближнем Востоке умирает и американское влияние в регионе. Он отмечал, что США за последние 20 лет потратили 14 триллионов долларов на "бессмысленные" военные интервенции в другие страны, которые были обречены на провал. Он также призывал США прекратить "вторгаться в чужие страны" для расширения своего политического влияния.