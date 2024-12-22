https://ria.ru/20241222/ssha-1990711070.html

В США назвали инцидент с F/A-18 "пределом худшего президентства"

В США назвали инцидент с F/A-18 "пределом худшего президентства" - РИА Новости, 22.12.2024

В США назвали инцидент с F/A-18 "пределом худшего президентства"

Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор назвал "пределом худшего президентства" в современной истории США инцидент с истребителем ВМС... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T15:56:00+03:00

2024-12-22T15:56:00+03:00

2024-12-22T16:14:00+03:00

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор назвал "пределом худшего президентства" в современной истории США инцидент с истребителем ВМС страны, который ошибочно был сбит дружественным огнём над Красным морем. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США передавало, что истребитель ВМС США F/A-18 был сбит ошибочным дружественным огнем над Красным морем, два катапультировавшихся пилота выжили и не получили серьёзных травм. "Истребитель ВМС США F/A-18 Super Hornet был сбит американским ракетным эсминцем над Красным морем. Да, мы сбили свой собственный самолёт. Если это не предел самого худшего президентства в современной истории, то я не знаю, что это", - написал Макгрегор в своём аккаунте в социальной сети Х. Ранее Макгрегор заявлял, что наряду с людьми на Ближнем Востоке умирает и американское влияние в регионе. Он отмечал, что США за последние 20 лет потратили 14 триллионов долларов на "бессмысленные" военные интервенции в другие страны, которые были обречены на провал. Он также призывал США прекратить "вторгаться в чужие страны" для расширения своего политического влияния.

https://ria.ru/20241222/istrebitel-1990673953.html

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Наталья Макарова

в мире, сша, красное море, ближний восток, министерство обороны сша, f/a-18