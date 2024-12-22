https://ria.ru/20241222/ssha-1990683168.html

Путин допустил улучшение отношений с США на основе российских интересов

Путин допустил улучшение отношений с США на основе российских интересов - РИА Новости, 22.12.2024

Путин допустил улучшение отношений с США на основе российских интересов

Президент Владимир Путин допустил возможность улучшения отношений России и США, об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T09:52:00+03:00

2024-12-22T09:52:00+03:00

2024-12-22T10:24:00+03:00

россия

сша

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990684327_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9b3a61cc0c9e1736a7a30f164ee49b18.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин допустил возможность улучшения отношений России и США, об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram журналиста."Можно все сделать. Если есть желание. У нас это желание никогда не пропадало", — сказал глава государства.Так он ответил на вопрос Зарубина о перспективах улучшения отношений двух стран после того, как действующая администрация США "закопала" их, поддерживая киевский режим.Другие заявления Путина:

https://ria.ru/20241222/tramp-1990633628.html

https://ria.ru/20241220/putin-1990272145.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Мы всегда будем отвечать на любой вызов" "Не идет ли уже Третья мировая война?" - спросил у Путина сразу после "прямой линии" Зарубин. 2024-12-22T09:52 true PT3M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, владимир путин, в мире