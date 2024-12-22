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Путин допустил улучшение отношений с США на основе российских интересов - РИА Новости, 22.12.2024
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09:52 22.12.2024 (обновлено: 10:24 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/ssha-1990683168.html
Путин допустил улучшение отношений с США на основе российских интересов
Путин допустил улучшение отношений с США на основе российских интересов - РИА Новости, 22.12.2024
Путин допустил улучшение отношений с США на основе российских интересов
Президент Владимир Путин допустил возможность улучшения отношений России и США, об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T09:52:00+03:00
2024-12-22T10:24:00+03:00
россия
сша
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин допустил возможность улучшения отношений России и США, об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram журналиста."Можно все сделать. Если есть желание. У нас это желание никогда не пропадало", — сказал глава государства.Так он ответил на вопрос Зарубина о перспективах улучшения отношений двух стран после того, как действующая администрация США "закопала" их, поддерживая киевский режим.Другие заявления Путина:
https://ria.ru/20241222/tramp-1990633628.html
https://ria.ru/20241220/putin-1990272145.html
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Путин: "Мы всегда будем отвечать на любой вызов"
"Не идет ли уже Третья мировая война?" - спросил у Путина сразу после "прямой линии" Зарубин.
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россия, сша, владимир путин, в мире
Россия, США, Владимир Путин, В мире
Путин допустил улучшение отношений с США на основе российских интересов

Путин считает улучшение отношений России и США возможным

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин допустил возможность улучшения отношений России и США, об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram журналиста.
«
"Можно все сделать. Если есть желание. У нас это желание никогда не пропадало", — сказал глава государства.
Так он ответил на вопрос Зарубина о перспективах улучшения отношений двух стран после того, как действующая администрация США "закопала" их, поддерживая киевский режим.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Я же непредсказуемый: Трамп отказывается от заключения мира по Украине
08:00
Другие заявления Путина:
  • противники России эскалируют ситуацию, если хотят — пускай, но Москва всегда будет отвечать на любой вызов;
  • когда противники России осознают ее готовность отвечать на любые вызовы, поймут, что пора искать компромиссы;
  • Москва готова к поиску компромиссов, но не в ущерб своим интересам;
  • ️Москва будет строить отношения с другими странами на основе своих интересов;
  • ️Россия в новейшей истории прошла тот период, когда прежнее поколение политиков пошло на разрушение собственной страны;
  • Когда при действиях прежних политиков потенциал России сократился, ее начали добивать, вместо того, чтобы сделать участником так называемого цивилизованного мира.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
"Вы по правде нас не понимаете". Британец задал главный вопрос Путину
20 декабря, 08:00
 
РоссияСШАВладимир ПутинВ мире
 
 
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