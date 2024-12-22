Путин допустил улучшение отношений с США на основе российских интересов
Путин считает улучшение отношений России и США возможным
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин допустил возможность улучшения отношений России и США, об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram журналиста.
«
"Можно все сделать. Если есть желание. У нас это желание никогда не пропадало", — сказал глава государства.
Так он ответил на вопрос Зарубина о перспективах улучшения отношений двух стран после того, как действующая администрация США "закопала" их, поддерживая киевский режим.
Другие заявления Путина:
- противники России эскалируют ситуацию, если хотят — пускай, но Москва всегда будет отвечать на любой вызов;
- когда противники России осознают ее готовность отвечать на любые вызовы, поймут, что пора искать компромиссы;
- Москва готова к поиску компромиссов, но не в ущерб своим интересам;
- ️Москва будет строить отношения с другими странами на основе своих интересов;
- ️Россия в новейшей истории прошла тот период, когда прежнее поколение политиков пошло на разрушение собственной страны;
- Когда при действиях прежних политиков потенциал России сократился, ее начали добивать, вместо того, чтобы сделать участником так называемого цивилизованного мира.